2019-12-03T11:42:01+03:00
Общество

На высоте 2600 метров: туалет над пропастью стал экстремальным аттракционом в алтайских горах

Уборная метеостанции на отвесном утесе не имеет страховки [видео]
Марина КОЧНЕВА
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Эктремальный туалет в Горном АлтаеЭктремальный туалет в Горном АлтаеФото: Светлана КАЗИНА
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Экстрим-туалет на метеостанции Кара-Тюрек в Горном Алтае обретает все большую популярность. Висящий над пропастью нужник продолжает возглавлять рейтинг самых необычных общественных туалетов.

«Одинокий сибирский туалет без каких-либо особых подстраховок взгроможден на 2600-метровом утесе!» - восхищаются The New York Daily News вслед за другими мировыми СМИ.

По словам бывалых альпинистов, уборная появилась на утесе вместе с метеостанцией в 1939-м году. С тех пор там, наверху, в полном безмолвии, открытые всем ветрам, практически на голом энтузиазме работают от трех до пяти сотрудников.

Экстремальный туалет в Горном Алтае.Видео Светланы Казиной

- То, что конструкцию несколько лет не убирают с этого места - неслучайно, - рассказал «Комсомолке» Валерий Плотников, спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Зюкова. - Среди камней выгребную яму сделать чрезвычайно сложно. Поэтому смекалистые советские инженеры, строящие станцию, поставили домик на балках над обрывом. В итоге, по словам альпинистов, все, что вниз летит, быстро развеивается ветром, вымывается дождями и снегом.

- Главное, для природы от него вреда никакого, - подчеркнули спасатели. - Сильнее загажены полянки, где большие скопления туристов.

По словам Валерия Плотникова, в горах такие конструкции сооружают довольно часто. Сам он видел нечто подобное в альплагере в Киргизии.

- Если тот туалет беспрестанно раскачивался и трещал, то Кара-Тюрекский порой трещит только при сильных ветрах и при взлете и посадке вертолета, - отмечают спасатели.

Туристы, добирающиеся до Кара-Тюрека, считают высокогорный туалет одним из экстремальных аттракционов. Вот и известная фотохудожница Светлана Казина не могла не приколоться и опубликовала недавно забавное видео на YouTube, вспомнив о том, что 19 ноября отмечался международный день туалета.

Деревянный мост под Тюнгуром Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Деревянный мост под ТюнгуромФото: ОЛЕКСЮК Иван

Еще один экстремальный раритет в Горном Алтае деревянный мост под Тюнгуром - разобрали 1 декабря. Бывалые туристы вздохнули, а некоторые и выпили за «помин его души». Мост, построенный в 1982-м году, тоже был достопримечательностью: тысячи ходоков к Белухе начинали ловить адреналин, раскачиваясь на скрипучих досках над бурлящей Катунью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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