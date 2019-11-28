Как выживает алтайская метеостанция с экстремальной уборной
В Республике Алтай есть экстремальный туалет, который уже давно стал всемирно известным. Он находится на метеостанции Кара-Тюрек на склоне Катунского хребта на высоте 2600 метров. Бывший работник метеостанции Михаил Курдюмов рассказал МК на Алтае историю этой уборной.
По его словам, туалет появилась в 1939 году, как и сама станция. То есть сейчас ему 80 лет, и им до сих пор пользуются.
– И этот туалет – 110-ая проблема. Сейчас на метостанции работают трое человек. Их зарплаты очень низкие, а чтобы попить воду, они бросают в бочку снег, он тает, вот это и пьют. Я не говоря уже о переработках и другом, – сказал Михаил.
Местный фотограф Светлана Казина так рассказывает об уборной:
- Каждый раз, когда МИ-шка (самолет, - прим. ред.) взлетает или садится, туалет нещадно бьет и срывает ураганным ветром, создаваемым лопастями, а дверь норовит улететь в долину.
Впрочем, Михаил уверяет, что туалет не так опасен, как кажется, поскольку под ним находится склон 30-40 метров. Но при взлете вертолета ощущения в нем действительно экстремальные. Однако это всего лишь незначительная часть проблем на метеостанции.
ИСТОЧНИК KP.RU