Как выживает алтайская метеостанция с экстремальной уборной

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-28T14:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай есть экстремальный туалет, который уже давно стал всемирно известным. Он находится на метеостанции Кара-Тюрек на склоне Катунского хребта на высоте 2600 метров. Бывший работник метеостанции Михаил Курдюмов рассказал МК на Алтае историю этой уборной.

По его словам, туалет появилась в 1939 году, как и сама станция. То есть сейчас ему 80 лет, и им до сих пор пользуются.

– И этот туалет – 110-ая проблема. Сейчас на метостанции работают трое человек. Их зарплаты очень низкие, а чтобы попить воду, они бросают в бочку снег, он тает, вот это и пьют. Я не говоря уже о переработках и другом, – сказал Михаил.

Местный фотограф Светлана Казина так рассказывает об уборной:

- Каждый раз, когда МИ-шка (самолет, - прим. ред.) взлетает или садится, туалет нещадно бьет и срывает ураганным ветром, создаваемым лопастями, а дверь норовит улететь в долину.

Впрочем, Михаил уверяет, что туалет не так опасен, как кажется, поскольку под ним находится склон 30-40 метров. Но при взлете вертолета ощущения в нем действительно экстремальные. Однако это всего лишь незначительная часть проблем на метеостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU