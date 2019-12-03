8 способов сэкономить на коммунальных услугах

С 1 января во всей стране по традиции наступает не только Новый год, но и очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Обычно сразу после такого удара по кошельку люди начинают экономить, но потом привыкают и продолжают вываливать круглые суммы раз в месяц. А между тем цены чаще всего только растут, а вот благосостояние — не всегда. «Комсомолка» поговорила с жителями Барнаула и экспертами в области коммунальных услуг, которые рассказали про целых восемь способов сэкономить деньги.

Способ 1. Водонагреватель вместо горячей воды из крана

Водонагреватели выручают многих барнаульцев, у которых вообще нет горячей воды в домах (а таких немало в частном секторе), и людей из «многоквартирников» в период летне-весенних отключений. А некоторые горожане вообще отказываются от горячей воды в пользу электроприбора. Так, семья Кулешовых стала платить в два раза меньше за нагрев воды.

— У нас в доме нет обратки на воде. Плюс в основном живут пенсионеры, и водоразбор небольшой. Поэтому мы постоянно мучились от того, что если не помыться до 9 вечера, то потом минут 30 воду сливаешь, пока до горячей доберешься. А у нас пять человек в семье, трое детей. Столько кубов улетало, просто ужас. Бывало, в квитанции стоит пять кубометров холодной и 13 - горячей. По 1,5-2 тысячи отдавали за воду, — рассказала Надежда Кулешова.

Температура воды.Фото: Олег УКЛАДОВ

У семьи стоит бойлер на 80 литров. Хватает и посуду помыть, и всем в душ сходить.

— Бывает, что у последнего вода уже не горячая, но все-таки теплая. Конечно, мы сразу стали в два раза больше платить за электричество. По деньгам рублей на 800 больше стало. Но все равно, это не две тысячи! Плюс мы теперь не зависим от ежегодных отключений воды, это тоже дорогого стоит, — считает Надежда.

По словам главы семьи Вадима Кулешова, поменять кран на водонагреватель несложно — были бы деньги. Сделать это нужно официально, с привлечением специалистов из управляющей компании либо ресурсоснабжающей организации.

— Мы оформили все, как положено. Специалисты вырезали у нас из ванной полотенцесушитель и вместо него поставили трубу-пустышку со специальными заглушками. Горячая вода просто перестала поступать к нам в квартиру. Также нам поставили специальный счетчик в районе входа воды для контроля — на нем всегда «ноль», — рассказал Вадим.

Счетчики на воду.Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин утверждает, что этот способ — не для всех. «У меня четыре квартиры поставили водонагреватели, и три из них потом все равно вернулись к горячей воде, потому что экономии не получилось. Они используют бойлеры только во время отключений», — говорит управленец.

Способ 2. Поставить счетчики на отопление

Многим барнаульцам, живущим в новостройках, повезло с тем, что у них уже стоят и счетчики на отопление, и терморегуляторы. Поэтому, если в конкретной квартире жарко, можно перекрыть батареи и таким образом сэкономить.

— Это выгодно в домах, где имеется горизонтальная разводка — один стояк на подъезд, а от него уже отапливаются все квартиры. Если же разводка вертикальная, и в каждой комнате есть стояки, то установка счетчиков вылезет жильцам квартиры в крупную сумму, рассказали «КП»-Барнаул» в пресс-службе компании СГК.

Кроме того, в законодательстве закреплен один нюанс: чтобы жильцам насчитывали тепло по счетчикам, приборы должны быть в каждой квартире и на каждом стояке, а также на общедомовых трубах. Если хотя бы в одной квартире счетчиков не будет, считать тепло всем будут по площади.

Способ 3. Экономить тепло с помощью общедомовых приборов

Еще два варианта экономии тепла «КП»-Барнаул» рассказал председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин — с помощью автоматических приборов и ручной регулировки:

— Мы хотели на свой дом поставить погодозависимую автоматику, чтобы она регулировала подачу тепла в зависимости от температуры за окном. Для этого нужно проводить общее собрание собственников, выделять средства из текущего содержания жилья. Кроме того, таким домам оказывает поддержку в виде компенсаций «Фонд реформирования ЖКХ, так как они заинтересованы в экономии. Но когда я поговорил с несколькими домами в Барнауле, которые поставили такие приборы, оказалось, что некоторые даже больше платить стали. По мнению ресурсовиков, причиной могла стать недостаточная подача тепла, которую отрегулировала автоматика.

В доме, которым управляет Константин Емешин, используется ручной способ экономии.

— На входе теплоносителя в дом мы врезали «трещотки» — краны, которые одновременно перекрывают подачу теплоносителя и обратку. Если на улице тепло, слесарь приходит и придавливает кран. Если холодно — отпускает. Иногда люди звонят, просят отрегулировать. Конечно, бывают и разногласия — кому-то жарко, и в это же время кому-то холодно. Но я стараюсь обсуждать все вопросы совместно и приходить к согласию, — говорит Константин Николаевич.

Способ 4. Заменить старые окна на новые и утеплить фасад

Старые изношенные окна обычно дают большую теплопотерю. В многоквартирных домах больше всего тепла теряется именно через окна и щели в стенах. Из-за этого можно сколько угодно просить увеличить подачу тепла и платить бешеные суммы за отопление — оно все равно будет уходить.

Барнаульская пенсионерка Лариса Васильева несколько лет мучилась из-за низкой температуры в квартире зимой. Череда жалоб привела к тому, что ее квартиру проверили специалисты теплосетевой организации. С помощью тепловизора они выяснили, где самые холодные места в помещении, и порекомендовали управляющей компании утеплить швы в стенах, а собственнице жилья — заменить старые окна.

Ремонт и утепление фасадов.Фото: Олег УКЛАДОВ

— В результате у меня в этом году на два-три градуса стало теплее. А это, я вам скажу, большая разница. У меня еще мама пожилая, ей при 20-21 градусе холодно. А сейчас у меня в квартире 24 градуса, и мы обе наконец-то спим без носков и кучи одеял, — утверждает Лариса Васильева.

Способ 5. Вовремя ремонтировать протекающие приборы и выбросить старые

Очевидно, что холодную воду экономить трудно — не переставать же мыть посуду, в конце концов. Да, можно не включать большой напор воды и не лить ее, пока чистишь зубы — но это все-таки капля в море, хотя и отвечает новомодным принципам разумного потребления.

А вот капающий кран и подтекающий унитаз могут нанести урон семейному бюджету. Так может уходить до двух ведер воды в сутки. Поэтому если кран начал капать — его нужно как можно быстрее ремонтировать. То же самое и с унитазом.

Кстати, современные унитазы экономичнее старых — за счет наличия двух режимов смыва воды. Две кнопки позволяют выбирать — «разрядить» весь бачок или же только часть, если дела сделаны не очень большие.

Также считается, что старые электроприборы тратят намного больше электроэнергии, чем современные. Ламповым телевизорам и рычащим как трактора холодильникам давно место в музее.

Старый ламповый телевизор.Фото: Олег УКЛАДОВ

Способ 6. Поставить счетчики

Председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин считает, что в подавляющем большинстве случаев экономить позволяют счетчики.

— У меня есть несколько квартир, у которых принципиальная позиция: приборы учета ставить не будем. У них ремонт, они трубы кафелем закрыли, и ломать его не хотят. И вот у них неплохая такая переплата идет, — говорит управленец.

А в пресс-службе «Барнаульского водоканала» также добавили, что помимо установки счетчиков стоит также вовремя оплачивать то, что потрачено, потому что жизнь без пени и штрафов — тоже своего рода экономия.

Способ 7. Заменить электроплиту на газовую

Готовить на газовом оборудовании экономичнее, чем тратить электричество — даже не смотря на то, что в домах с электроплитой меньший тариф на электроэнергию. Все-таки плита — это самый большой потребитель электроэнергии.

Газовая плита и электроплитка.Фото: Олег УКЛАДОВ

В частных домах заменить электроплиту на газовую несложно: в отсутствие природного газа можно использовать баллонный. «Маленький» 10-килограммовый баллон сейчас стоит чуть менее 400 рублей с доставкой до потребителя. Этого хватает на 1-3 месяца в зависимости от частоты приготовления пищи.

А вот в многоквартирных домах, не оборудованных газовыми установками, сэкономить получится далеко не всем. Газовые баллоны по СНиП можно размещать в строениях, имеющих не более двух этажей. Исключение составляют лишь небольшие пятилитровые баллоны. При этом, чтобы пользоваться баллонным газом, необходимо получить на это разрешение от газоснабжающей организации (в крае — «Алтайкрайгазсервис»), пройти инструктаж, получить абонентскую книжку и лицевой счет.

Способ 8. Сменить лампочки и старые электроприборы

Энергосберегающие лампочки называются таковыми не зря. Они, во-первых, долго служат, что тоже позволяет экономить деньги, а во-вторых, действительно тратят меньше энергии. Люминесцентная лампа в 20 Вт может светить как лампа накаливания в 100 Вт.

— Я разом заменил все лампочки в своей квартире, и у меня потребление сразу упало с 300 кВт до 200 кВт. В деньгах это чуть больше 300 рублей в месяц, — говорит председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

Что не поддается экономии

Сэкономить на вывозе мусора, плате за капремонт, водоотведение, домофон и уборку подъезда можно только путем уменьшения количество прописанных или проживающих. Других способов нет.

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