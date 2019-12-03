Лунный календарь красоты на декабрь 2019 года

Вы замечали, что порой подстрижешься, а волосы потом растут очень долго. Или сделаешь красивый модный маникюр, а он через неделю уже в непотребном виде. Астрологи уверены, что причиной тому – неблагоприятное время для бьюти-процедур. О том, когда в декабре 2019 года лучше делать стрижки, маникюр и посещать косметолога, рассказывает барнаульский астролог Вера Топчеева.

Посещения парикмахерской

Благоприятно:

Луна во Льве (для лучшего их роста) — 15 (с 7.00 мск), 16 и 17 (до 10.00 мск) декабря.

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 17 (с 10.00 мск ), 18 и 19 (до 11.00 мск) декабря.

Луна в Весах — 19 (с 11.00 мск), 20 и 21 декабря.

Неблагоприятно:

Луна в Рыбах — 3 (с 10.00 мск), 4, 5 и 31 декабря.

Луна в Раке — 13, 14 и 15 (до 7.00 мск) декабря.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

Предельную осторожность (особенно это касается применения химикатов, всевозможных красителей, закрепителей, средств для завивки волос) соблюдаем в период прохождения Луны по знаку Скорпиона, т.е. 22 и 23 декабря. А 6, 7 и 8 (до 10.00 мск) декабря, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны.

Новолуние: 26 декабря в 08:12 по мск (день Новолуния к посещению парикмахерской не считается благоприятным, по возможности, его пропускаем).

Луна растет: с 1 по 11 и с 27 по 31 декабря (на растущей Луне, как мы уже знаем, стрижка или подравнивание волос способствует их быстрому росту).

Полнолуние: 12 декабря в 08:12 по мск (стрижка в полнолуние позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос).

Луна убывает: с 13 по 25 декабря (волосы, подстриженные на убывающей Луне, не отрастают дольше, следовательно, дольше держится форма стрижки).

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни с 1 по 11 и с 27 по 31 декабря.

Очистительные процедуры лучше проводить с 13 по 25 декабря.

От любых серьезных воздействий на кожу лучше бы воздержаться 26, 27 и 28 (до полудня) декабря.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области лица на 6, 7 и 8 (до 10.00 мск), а в области шеи на 8 (с 10.00 мск), 9 и 10 декабря.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций 12 декабря (полнолуние).

Эпиляция.

Благоприятно: с 13 по 25 декабря.

Неблагоприятно: с 1 по 11 и с 27 по 31 декабря.

Маникюр, педикюр

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Если вы пропустили это время, то лучше не занимайтесь этим в субботу, которая подходит меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Наиболее благоприятные дни: 26, 27 и 28 (до полудня), а также вечер 6, 13, 20 декабря.

Нежелательно будет работать с ногтями рук и ног 3 (с 10.00 мск), 4 и 5, а также 11, 12, 31 декабря.

Но 11, 12 декабря благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей рук.

А 3 (с 10.00 мск), 4, 5 и 31 декабря было бы неплохо поработать со ступнями в целом: ванночки контрастные и с травами, массаж стоп.

Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 13 по 25 декабря.

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