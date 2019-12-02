У Раков дело идет к браку: гороскоп на неделю 2-8 декабря 2019 года

У Тельцов супружеские отношения будут наполнены любовью и гармонией, а вот Близнецам самое время погрузиться в трудовую деятельность. Что ждет других знаков зодиака - в гороскопе на неделю 2-8 декабря 2019 года от барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овнам неделя предоставляет все шансы на позитивные перемены в сфере карьеры и доходов, отношения с вышестоящим руководством приобретают доверительный оттенок, благодаря этому возможны перемещения на более достойные должности. Благоприятный период для привлечения инвестиций в бизнес-проекты, оформления займов, вторая половина недели чревата проверками на соблюдение закона и установленных правил.

У Тельцов супружеские отношения наполнены любовью и гармонией, взаимопонимание и принятие позволят уладить спорные моменты между партнерами, прийти к компромиссным решениям, обсудить деловое сотрудничество и расширить границы бизнеса. Рекламные кампании приводят к повышению популярности, привлечению новых клиентов. Вторая половина недели может внести неожиданные коррективы в намеченные планы.

Близнецам самое время погрузиться в трудовую деятельность, заняться ремонтно-бытовыми вопросами, повысить производительность труда, улучшить климат рабочего коллектива. Приобретение полезных навыков станет тропкой к росту профессиональной значимости. Во второй половине недели следует проявлять дипломатичность в общении с партнерами, в деловых переговорах тонко обходить конфликтные моменты, проявляя сдержанность и терпимость.

Раки, согласно гороскопу на 2-8 декабря 2019 года, проявляют активность в отношениях с любимыми людьми, романтическая восторженность и сердечные страсти способствуют заключению брака, а в супружеских отношениях - укреплению гименейских уз. В деловой сфере проявляют активность предприниматели, люди творческих профессий, успешна тема моды, развлечений, красоты. Вторая половина недели принесет напряженность в трудовые процессы, а физические перегрузки навредят здоровью.

Львы заняты комфортом и благоустройством дома, в семье царствует взаимопонимание, теплота отношений и забота о близких, а совместная дружная деятельность позволяет наладить быт, выбрать покупки для дома с любовью и уютом. Благоприятный период для ремонта, строительных работ, объекты сдаются вовремя, техника исправна. Вторая половина недели предостерегает от рискованных проектов и неразумных поступков.

Девы занимаются обучением, раскрытием своих способностей, реализацией творческих направлений, поступающий информационный поток позволяет решать необходимые вопросы, привлекать нужных людей, опираться на поддержку окружения. Укрепляются деловые связи, завязываются новые знакомства, успешно протекает торговая и маркетинговая деятельность. Вторая половина недели может принести разногласия в партнерских отношениях.

Для Весов первая половина недели будет весьма прибыльной и приятной - поступление денег и поощрений от профессиональной деятельности, материальная поддержка от родителей и родственников, приятные покупки для дома и уюта, благоустройство жилища. В деловой сфере успешны строительные работы, купля-продажа недвижимости, аренда помещений. Во второй половине недели следует быть внимательней к поступающей информации и контактам.

Скорпионы находятся в потоке событий и информации, принимая в них активное участие и находясь на передовых позициях. Личная инициатива и проницательность вдохновят на реализацию творческих идей, совместных деловых проектов, привлечение знакомых к реализации своих замыслов, укрепление авторитета в своем окружении. Вторая половина недели предостерегает от финансовых вложений и рискованных операций.

Стрельцы, по астропрогнозу на неделю 2-8 декабря 2019, года пополнят свой кошелек благодаря дополнительным подработкам, выполнению заказов со стороны, удаленному фрилансу. Занятость увеличением доходов скажется на недостаточном внимании к любимым людям и детям, что вызовет с их стороны поток возмущения и попытки перетянуть одеяло на себя. Вторая половина недели напомнит о наказуемости инициативы и конфликтах из-за поспешных решений.

Козероги занимают выгодные позиции в свете социума. Активная общественная жизнь, исследовательские работы, масштабные проекты с единомышленниками, привлекают к ним внимание и покровительство влиятельных особ, даруют популярность в светских кругах, выстраивают перспективу в делах. Вторая половина недели предостерегает от мошенничества, доверия случайным попутчикам и призывает к осмотрительности в делах и документах.

Водолеи действуют с позиции серого кардинала и способны тонко воздействовать на окружающих с выгодой для себя. Им приоткроется тайная завеса манипуляторных игр вышестоящих фигур, что позволит сделать точные ходы для достижения высоких должностных позиций. И даже буква закона сыграет им на руку при достижении поставленных целей. Во второй половине недели следует воздержаться от крупных покупок и дружеских вечеринок.

Рыбы пребывают на волне приятных эмоций и удачного стечения обстоятельств, способность оказаться в нужный момент в нужном месте открывает двери для достижения целей и новых перспектив. Успешно проходит профессиональное обучение, конференции и встречи по обмену опытом, укрепляется авторитет в деловых кругах, сотрудничество с иностранными партнерами нацелено на будущее. Вторая половина недели чревата напряжением с вышестоящим руководством.