Более восьми тысяч человек на Алтае расселят из аварийного жилья за шесть лет
В Алтайском крае к 2024 году планируют увеличить количество ежегодно вводимого жилья. Если в 2019 году планируется ввод 700 тысяч квадратов, то к 2024 году цифра должна увеличиться до 954. Всего за шесть лет необходимо ввести в эксплуатацию почти 4,9 млн квадратных метров жилья. При этом улучшить жилищные условия смогут около 100 тыс. семей, сообщили в правительстве региона.
Также Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев отметил, что в регионе до 2025 года предусмотрено расселение не менее 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья (которое признано таким до 2017 года).
- До сентября 2025 года планируем расселить 124 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, где живут более восьми тысяч человек. Сомнений в том, что мы достигнем поставленных результатов, нет, - заверил Иван Гилев.
ИСТОЧНИК KP.RU