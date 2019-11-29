Уволился министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-29T13:22:20+03:00

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"Экономический" министр Алтайского края Павел Дитятев покинул пост. Причины этого не называются.

Как сообщает Толк, Дитятев написал заявление об увольнении. На момент публикации дозвониться до чиновника не удалось, а в пресс-службе Миниэкономразвития ответили, что информацией не располагают.

Отмечается, что министр уже не присутствовал на совещании правительства 26 ноября, когда обсуждали проект краевой инвестпрограммы на следующий год. Он должен был стать главным докладчиком, но выступал его заместитель. Тогда губернатор Виктор Томенко объяснил отсутствие Дитятева командировкой.

Павел Дитятев с июня 1999 года работал в комитете администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике – экономистом, консультантом, замначальника отдела финансирования. В 2009 году назначен зампредседателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В 2017 году назначен замминистра финансов края, в 2018-м – зампредседателя правительства края, министром экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU