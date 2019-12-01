Из полсотни прохожих заступились только семеро: в Барнауле провели эксперимент по похищению ребенка

Барнаульский блогер Сергей Салванов провел эксперимент – как прохожие будут реагировать на «похищение» ребенка. По условиям опыта, в самом центре города, из машины выбегала девочка и просила прохожих о помощи, мол, неизвестный мужчина пытается ее насильно увезти. Весь эксперимент длился четыре часа.

- Я выбрал образ неопрятного мужчины с бородой, который обязательно должен был вызвать подозрение, - пишет блогер. - В этом эксперименте участвовало 59 человек. В итоге лишь семь заступились за ребёнка. Пять пытались позвонить в полицию или сфотографировать номер машины. Пожалуйста, будьте бдительней, помните, чужих детей не бывает!

Эксперимент по похищению ребенка.Иситочник: www.instagram.com/p/B5euyJmHi60/

Напомним, в России ежегодно пропадают десятки детей. Один из самых резонансных в этом году – потряс Саратовскую область, где по дороге в школу была убита 9-летняя Лиза Киселева.

Для того, чтобы снять видео, блогер почти месяц отращивал бороду, писал сценарий и даже провел кастинг, чтобы выбрать такого ребенка, который мог бы убедительно сыграть испуг, а в случае приезда полиции объяснить, что тут вообще происходит.

- Полиция действительно приезжала, когда разобрались, они даже пожали руку в знак признательности, - говорит Сергей. – Люди живут в розовых очках, тема киднепинга и педофилии для них существует только в виде заголовков в ленте новостей, но мало кто верит, что это может случиться рядом с ними.

За сутки видео набрало больше 200 тыс. просмотров в инстаграме Солванова.

- Очень хочется, чтобы те 47 увидели себя в ролике, и им стало стыдно за их трусость, отсутствие мужества и холодное сердце, - пишут горожане в комментариях к видео эксперимента.

- Мамашка, которая сказала «пускай везёт».... интересно, а если бы дочку, которую она за руку вела, также бы кто-то хотел увезти, она бы тоже сказала «пускай везёт»? Куда мир катится..

- Сильный видеоролик, вы - умнички, вот интересно, увидев его, те, кто отвернулся и отмахнулся от девочки, задумаются ли, что совершили ошибку и участвовали в чём-то ужасном - похищении малышки. Надеюсь, что-то в их головах изменится, - пишет подписчица.