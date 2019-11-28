2019-11-28T12:31:33+03:00
Общество

Барнаульский суд запретил переселять людей из «дома-трещины» в маневренный фонд

Он находится в не менее плачевном состоянии
БОРЗОВ Денис
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Дом-трещинаДом-трещинаФото: БОРЗОВ Денис
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Жители полуразрушенного дома №49-а по ул. 1-ой Западной одержали маленькую победу. Благодаря решению суда их не будут принудительно переселять в дом с едва теплыми трубами, плесенью и прогнившей комнатой коммуникаций. Но и альтернативы пока нет – приходится ютиться в здании с «натяжной» крышей и трещинами с кулак.

Построено пленными японцами

На Потоке находится целый квартал старинных двухэтажек, которые в ближайшие годы развалятся. Часть домов признаны аварийными и подлежат расселению. Другие, состояние которых условно удовлетворительное, принимают тех, кому некуда идти, например, погорельцев...

Но кто-то отчаянно борется за свои права. Жители аварийного с 2012 года «дома-трещины» на 1-ой Западной в суде отстояли свое право на нормальные жилищные условия.

Дом-трещина Фото: БОРЗОВ Денис

Дом-трещинаФото: БОРЗОВ Денис

- Дом рассыпается на глазах, его нет смысла ремонтировать, все уже делалось не раз и не пять. Он просто отжил свое, нам говорили, что его строили еще пленные японцы, - рассказывает жительница дома Лариса Мокрушина.

Эпопея с их принудительным переселением началась еще в сентябре, тогда обвалилась ветхая крыша и прорвало трубы. Так три семьи стали заложниками своего положения в здании, где падают кирпичи и трещат перекрытия. Две пожилые пары и бабушка с внучкой ежедневно в опасности из-за ветхого строения. Администрация настаивала на переселении в дом по соседству, который тоже на ладан дышит.

Комната коммуникаций в доме маневренного фонда Фото: БОРЗОВ Денис

Комната коммуникаций в доме маневренного фондаФото: БОРЗОВ Денис

Помощь будет

Ситуация оказалась на контроле общественной организации «Гражданский патруль». Правозащитники направили запросы в прокуратуру и администрацию края. Дело дошло до суда Октябрьского района – там мэрии запретили принудительно переселять людей в почти аварийный дом.

- Мы настояли на том, что нанимателей незаконно переселять в маневренный фонд, тем более в таком ветхом состоянии, - рассказывает руководитель местного отделения общественной организации Игорь Берг.

Законодательство помещения маневренного фонда трактует как временное жилье, которое служит пристанищем на время ремонта или реконструкции дома. Но часто происходит так, что люди годами живут в таких же ветхих зданиях. Поэтому пришлось решать вопрос через суд. Теперь семье Чаплыгиных нужно идти до конца и бороться за законное право на приемлемое жилье.

- Мы уже подготовили иск в суд с требованием предоставить жителям нормальные благоустроенные помещения, - поясняет Игорь Берг.

Уже в следующем месяце в суде решится судьба еще одной семьи этого дома - Мокрушиных. Им мэрия выделила квартиру в приемлемом состоянии, но очень далеко - в поселке Центральный, который находится в 15 километрах от Южного. Но даже этот дом назвать нормальным можно с натяжкой – уже не первый год в нем протекает крыша. Куда переселят людей, если не в ветхие здания маневренного фонда, пока неясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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