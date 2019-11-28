«Шарик, вы только не волнуйтесь, у вас – рак!»: как и почему болеют онкологией животные

Хоть человек и считает себя венцом природы, но мы с братьями нашими меньшими во многом похожи. Например, нас часто поражают одинаковые недуги – гастрит, цистит, стоматит, туберкулез, рак. Да-да, онкология встречается и у зверей, причем, довольно часто.

Чем злокачественные опухоли животных отличаются от человеческих, как лечат четвероногих друзей и сколько они живут с подобным диагнозом, разбираемся с главным ветеринарным врачом Краевого диагностического ветеринарного центра «Аверс Vet» Натальей Мезенцевой.

Какие животные чаще всего болеют раком

По словам нашего эксперта, онкология не лидирует, но входит в ТОП-10 звериных болезней, примерно 20% от общего числа хвостатых пациентов.

Чаще всего болеют раком грызуны. В домашнем содержании, когда не нужно заботиться о жилье, еде и защите от конкурентных особей, их иммунитет не способен бороться со злокачественными клетками в полную силу. Кроме того, грызуны и в целом-то живут недолго: среднестатистическая белая мышка в три года уже - дряхлая развалина. Вот почему эти животные редко заканчивают жизнь от старости. Обычно на закате дней они буквально обрастают опухолями и сгорают за считанные недели.

На втором месте в рейтинге раковых животных стоят кошки, а замыкают тройку лидеров – собаки.

- Вообще, картину заболеваемости может сильно искажать мода на животных. Например, несколько лет назад были популярны бойцовские породы псов, а сейчас предпочитают миниатюрных декоративных собачек. При этом кошек в целом заводят чаще, чем других питомцев, значит, и обращаться с ними по поводу онкологии будут объективно чаще, - поясняет Наталья Мезенцева.

Чем рак животных отличается от человеческого

У животных очень редко бывает гормонозависимый рак. Это значит, что выполняя, например, операцию по удалению опухоли молочной железы у кошки, нет никакого смысла профилактически вырезать зверюшке и яичники – в части онкологии эти органы репродуктивной системы не имеют гормональной связи. У собак есть гормонозависимые ткани молочной железы, но гормонозависимый рак тоже – большая редкость.

Отличаются раковые опухоли и на клеточном уровне – не зря медицинские и ветеринарные гистологи один и тот же клеточный материал часто интерпретируют по-разному.

А вот в чем животный и человеческий рак однозначно похожи, так в том, что болезнь в последние годы явно молодеет. И люди и звери стали чаще болеть в активном репродуктивном возрасте. Почему – ученые пока не нашли ответа на этот вопрос.

Каким видам рака подвержены животные

На первом месте – рак молочной железы. Далее идут вирусообусловленные лимфомы и злокачественные опухоли опорно-двигательного аппарата – различные саркомы.

- На эти нозологии приходится абсолютное большинство раковых пациентов ветклиник, - признается Наталья Мезенцева. – Дальше - «по мелочам»: кожа, кишечник, рак крови (лейкоз). Весьма распространенные локализации у людей – легкие, печень, селезенка - у животных, как правило, бывают охвачены уже вторичным, метастатическим процессом.

Как и почему болеют онкологией животныеФото: Юлия СОЛНЦЕВА

Почему у животных возникает рак

Выделяют три основных причины рака у животных. Травмы, ушибы вызывают остеосаркомы. Такие заболевания, как иммунодефицит и вирусный лейкоз, часто приводят к лимфомам внутренних органов. Генетические мутации становятся причиной таких опухолей, как тимомы, мастоцитомы кожи, костно-хрящевые остеохондромы, опухоли нервных тканей и оболочек.

Может ли стресс стать причиной рака у животных

Еще как может. Особенно, это касается кошек.

- Кошка, в принципе, существо очень тонкой душевной организации, такая себе хрустальная ваза в мире животных. Когда она испытывает сильнейший стресс, вы можете даже не подозревать, что с ней происходит – внешне она, как правило, будет олимпийски спокойна и невозмутима, - делится наблюдениями Наталья Мезенцева.

В качестве реакции на сильный стресс у кошек часто (в 60% случаев) развивается идиопатический цистит – воспаление стенки мочевого пузыря, сопровождающееся кровотечением. На фоне стресса под воздействием кортизола и адреналина изменяется проницаемость оболочки мочевого пузыря, и она начинает кровоточить.

Причиной стресса у животного может стать сильный страх, разлука с хозяином, переезд, появление другого животного или ребенка в семье. Даже кратковременные «гостины» гиперактивных внуков у бабушки не проходят бесследно для ее домашних питомцев.

Как понять, что у животного рак

- Животные очень терпеливы по своей природе. По этой причине симптомы часто пропускаются хозяевами, а к специалистам обращаются уже, когда болезнь перешла в метастатическую стадию и опухоль легко прощупывается руками, - говорит эксперт.

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать такие симптомы, как длительный отказ от еды, истощение, не проходящие в течение несколько дней, кашель и хрипы, снижение эстетических параметров шерсти (тусклость, проплешины или колтуны), физической активности.

- Если питомец не выходит встречать вас, не играет, прячется в темные места – это серьезный повод для беспокойства! – говорит эксперт

Как специалисты диагностируют рак у животных

Для начала достаточно простой консультации ветеринарного врача. Мастоцитомы кожи, венерические саркомы, плоскоклеточный рак слизистой рта специалист может прощупать руками или увидеть глазами. Кстати, по этой причине у короткошерстых и лысых животных рак чаще выявляется на ранних стадиях, чем у их лохматых собратьев.

Делается животным и УЗИ внутренних органов, КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография) – при наличии в клинике необходимого оборудования. Из лабораторных методов диагностики проводится цитология и гистология клеточного материала – в крупных ветцентрах для этого есть все необходимое оборудование, а ветеринарные врачи обучены правилам забора биоматериала методом тонкоигольной биопсии.

Как лечат рак у животных

Также как и у людей. Хирургическое лечение проводится под общим наркозом (внутривенный, газовый и эпидуральная анестезия). Если в ветклинике предлагают по-быстрому провести вашему питомцу операцию под местным обезболиванием, то стоит всерьез задуматься о качестве предоставляемых здесь услуг, предупреждают эксперты.

В среднем операции длятся от 40 минут до полутора часов. Восстанавливается животное после хирургического вмешательства 1-2 недели.

Как и почему болеют онкологией животныеФото: Юлия СОЛНЦЕВА

Лучевое лечение животным тоже проводится, правда, крайне редко - в России есть всего 2-3 центра, оказывающих подобные услуги. Для радиотерапии используются обычное лучевое оборудование – никаких специальных аппаратов для животных не существует. Четвероногому пациенту дают гипнотики, которые не вводят в глубокий наркоз, а лишь кратковременно отключают сознание, и он лежит неподвижно на протяжении всей процедуры.

В химиотерапии тоже почти все, как у людей: животных лечат «человеческими» лекарствами, в том числе и таргетными, с одной лишь разницей – используются только внутривенные препараты.

- Кстати, попасть иголкой в вены-ниточки животных – настоящее искусство, у них они намного тоньше даже, чем у детей, - пояснила Наталья Мезенцева.

И еще: удивительно, но шерсть после химии у животных не выпадает в отличие от волос у людей, когда это происходит почти в 99% случаев!

Сколько стоит лечение

Ветеринария не входит в зону обязательного медицинского страхования, все услуги там платные. Например, курс хирургического лечения рака у животных в Барнауле может стоить от 1500 до 15 000 рублей. Курс химиотерапии рассчитывается без учета противоопухолевых препаратов (их хозяева покупают сами), в стоимость, как правило включаются препараты для паллиативной помощи – электролиты, противорвотные, метаболики.

Разбег цен зависит от объема работ, качества расходных материалов, состава ассистентской бригады, наличия стационара временного пребывания. Впрочем, эксперты советуют при выборе ветеринарного врача для своего пациента ориентироваться в первую очередь на профессиональную репутацию специалиста и отзывы клиентов.

- Цена не должна быть главным критерием выбора, ведь дорого, равно как и дешево, может в итоге оказаться одинаково плохо, - говорит Наталья Мезенцева.

Как часто животные умирают от рака

9 из 10, говорят специалисты. Если животное заболело раком, оно от рака и умрет. Потому что, как правило, онкология развивается уже во второй половине жизни и из-за сложностей диагностики часто выявляется на метастатических стадиях. Средняя выживаемость у собак и кошек – шесть месяцев, максимум – три года. Кстати, у кошек опухоли «злее», чем у собак – быстрее развиваются и стремительнее метастазируют в другие органы. Именно поэтому очень часто хозяева, узнав о диагнозе питомца, просят его усыпить – мало кто хочет иметь дома обременительного пациента.

Существует ли паллиативная помощь для четвероногих

В основе работы любого Айболита, как и человеческих врачей, лежит принцип гуманности.

- Тяжелобольным животным мы назначаем обезболивающие или лекарства, снижающие стрессовую нагрузку, оптимизируем режим питания, чтобы хоть как-то улучшить их качество жизни, - говорит Наталья Мезенцева.

Какие обследования нужно проводить питомцу

Это зависит от продолжительности жизни животного, ведь рак чаще развивается в пожилом возрасте. Для крупных собак часто 9 лет - уже возрастной предел, а вот маленькие собачки могут доживать и до 20 лет. Средняя продолжительность жизни кошек - 15 лет.

- Кошкам и собакам нужно обязательно пройти «профосмотр» в три года - про хомяков мы не говорим, потому что к двум годам они уже глубокие старцы. Потом в пять лет - это средний возраст. После 8 лет, когда начинается гериартрический период, обследование нужно проходить ежегодно или даже раз в полгода, - говорит эксперт.

В перечень обследований входит визуальный осмотр, на котором врач может выявить, в том числе, и предпосылки для развития онкопатологий. Из инструментальных исследований стоит пройти УЗИ внутренних органов, рентгенографию легких.

Кстати

Можно ли заразиться раком от мясных пород животных, болеющих раком, - птицы, свинины, говядины?

Заразиться раком в принципе не возможно. Это не инфекционное и не вирусное заболевание, а поломка внутри клеточного механизма. Но тут стоит иметь в виду, что сама система выращивания продуктивных животных предвосхищает возникновение и развитие у них онкологии. До рака они просто не доживают, их «миссия» заканчивается раньше – на полках магазинах и прилавках мясных рынков.

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