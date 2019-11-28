2019-11-28T09:35:57+03:00
Экономика

Жители Бийска смогут покупать недвижимость на выгодных условиях

«Россельхозбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам
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Фото Юлии ПодолянФото Юлии Подолян
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«Россельхозбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам. Приобрести квартиру или земельный участок с коттеджем на выгодных условиях можно не только в Бийске или Барнауле, но дистанционно в любом городе страны. Об этом рамках специального круглого стола, который прошел в Бийске 26 ноября, рассказал начальник отдела по развитию партнерского канала продаж «Россельхозбанка» Николай Скрипников.

В ноябре в банке снизили на процент ставку кредитования. Новые условия буду действовать до 31 января 2020 года. Так оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, можно по ставке от 8,2% годовых. Вам нужно иметь первоначальный взнос 20% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита - 30 лет. Однако большинство клиентов банка гасят ипотеку раньше.

Фото Юлии Подолян

Фото Юлии Подолян

«Россельхозбанк» по-прежнему уделяет особое внимание молодым семьям, предоставляя для них наиболее выгодные условия. Поэтому для молодых семей сумма первоначального взноса будет меньше. «Вторичное» жилье сегодня можно приобрести по процентной ставке 8,6% годовых. Причем дают кредиты не только бюджетникам, но и работникам других сфер. На покупку новостроек сейчас в банке выдают кредит по 8,4% годовых.

Как рассказал ведущим риэлторам города Николай Скрипников, жители Алтайского края активно покупают квартиры в новостройках Барнаула еще на стадии строительства. Например, для детей, которые через несколько лет поступят в университет и будут нуждаться в своей крыше над головой. «Россельхозбанк» активно сотрудничает с ведущими агентствами недвижимости страны, поэтому приобрести квартиру можно в любом регионе страны дистанционно. Кредит могут одобрить всего через несколько часов после подачи заявления.

Также в банке есть возможность рефинансировать уже существующих ипотечных кредитов. По условиям акции рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. По условиям ипотечных программ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений.

Фото Юлии Подолян

Фото Юлии Подолян

Представитель кредитной организации рассказал о том, как банк работает с заемщиками.

"Мы думаем не только о том, чтобы получение ипотечного кредита было максимально комфортным для клиента, но и постоянно стремимся к расширению перечня услуг и предложений", - отметил он.

Вместе с представителями агентств недвижимости в ходе встречи обсуждались вопросы приобретения строящегося жилья, а также перспективы развития ипотечного кредитования, в том числе в других регионах.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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