Спустя 40 лет женщина пытается найти своего отца, который может жить в Барнауле

Жительница Грузии Марина Гигаури ищет своего отца, которого не видела больше 40 лет. Мужчина родился и вырос в Барнауле, поэтому, по некоторой информации, он может и сейчас проживать в краевой столице.

Единственное сохранившееся черно-белое семейное фото и крик о помощи Марина выложила в социальных сетях. Это ее последняя надежда найти родного отца, Василия Петровича Иванова. Ему сейчас должно быть около 70 лет. Несколько лет назад Марина уже писала в «Жди меня», но там не ответили, поиски по соцсетям тоже не увенчались успехом… Последний раз она видела папу, когда была еще ребенком.

Марина с мамой (фото из детства)Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Моя мама переехала из Кишинева в Магадан где-то в 1973-74 году по распределению, там они и познакомились с отцом. Знаю, что он родился и вырос в Барнауле. Они поженились в 1974 году, через год родилась я. Но отношения у них не сложились, развелись. В Магадане я прожила до 13 лет, потом мы переехали в Грузию. За это время отец ни разу не интересовался мной. Как-то мама проговорилась, что он уехал обратно в Барнаул и там остался. Еще знаю, что папа когда-то работал инженером на машиностроительном заводе, - рассказывает Марина Гигаури.

По словам женщины, мать ее отца была против этого брака на национальной почве (мама Марины молдаванка). Поэтому свекровь могла посодействовать их разводу, который случился буквально через два года. После этого мама Марины всячески избегала разговоров о своем бывшем муже, а через некоторое время вышла замуж во второй раз.

Марина с сыновьямиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Потом родилась моя сестра. Так мы всю жизнь и прожили. У меня не плохие отношения с отчимом, но нет этой близости душевной и отцовского тепла. И всю жизнь у меня этот комплекс недолюбленности. Я часто думаю об этом и хочу заполнить эту дыру в моей душе. Я бы хотела посмотреть папе в глаза и спросить, как он жил все это время, почему не интересовался мной, - добавила женщина.

Марина утверждает, у нее нет никакой обиды на отца. У нее все в жизни сложилось хорошо – родила трех сыновей (сейчас им 22, 17 и 15 лет), работает финансистом. Только вот с мужчинами отношения не складываются. Брак оказался несчастливым. Гигаури уверена, что встреча с отцом поможет ей избавиться от тяжелого груза, который она несет всю жизнь. Пока никто из барнаульцев не откликнулся на пост Марины, но она не теряет надежды найти своего папу и спросить его о том, что так долго беспокоило ее.

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