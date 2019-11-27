2019-11-27T09:50:17+03:00
Общество

Новая жизнь: как в Барнауле болото превратят в большой жилой комплекс

Заброшенный пляж ждет очистка, укрепление берегов и создание набережной
БОРЗОВ Денис
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Фото: Анна МеньшиковаФото: Анна Меньшикова
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Самая большая в Барнауле набережная, современная инфраструктура в гармонии с природой, детский сад и школа, велодорожки и спортивные площадки, новая дорога в центр города – всё это в скором времени может появиться на месте заброшенного пляжа. Благоустроить территорию вызвалась компания-инвестор «МДС-Алтай».

Болото в центре города

Участок на правом берегу Барнаулки в поселке Кирова не используется более 20 лет. Раньше тут был Лесной пруд с любимым у горожан пляжем. А сегодня это болотистая местность со свалкой строительного и бытового мусора, зарослями травы и дикой облепихи. Кроме того, обмелевшая река ежегодно грозит подтоплением участков поселка.

Земля, которую можно с пользой облагородить, долгие годы стоит без дела. В то время как постройка искусственного земельного участка может стать не только экономически выгодным проектом, но и спасением территории с хорошим природным потенциалом от полного превращения в свалку на болоте.

Идею одобряют и экологи. Они уже давно бьют тревогу и называют нынешнее состояние реки и береговой зоны удручающим. Ученые утверждают, что, если не заняться этим участком, то с каждым годом район поселка Кирова будет затапливать талыми и грунтовыми водами всё сильнее, а акваторий всё больше будет загрязняться отходами, которые в половодье будут уноситься Барнаулкой вниз по течению.

Фото: Анна Меньшикова

Фото: Анна Меньшикова

- Создание искусственного земельного участка на данной проблемной территории не окажет негативного влияния. Наоборот, расчистка реки и благоустройство берегов имеет только положительные перспективы. И самое главное, застройка не будет плохо влиять на экологию поселка Кирова, – рассказал научный сотрудник ИВЭП СО РАН Виктор Резников.

Многоэтажки, школа и детские сады

Проект застройки предполагает масштабные работы. Компания «МДС-Алтай» сформирует участок, расчистит реку и болотистый берег, намоет грунт. Это подготовит территорию к застройке и поможет избежать

подтопления. Кроме того, инвестор берет на себя строительство многообещающей набережной с пешеходными зонами, велосипедными дорожками, спортивными площадками. Берег укрепят бетоном, а вдоль прогулочной зоны будут оформлены зеленые наслаждения, чтобы сделать отдых горожан максимально приятным.

Кстати, зона для прогулок вдоль Барнаулки будет в четыре раза длиннее набережной возле Нагорного парка – более двух километров.

Фото: проект компании "МДС-Алтай"

Фото: проект компании "МДС-Алтай"

Строить многоэтажки и другие здания хотят не только местные компании, но и застройщики из других регионов. По предварительным расчетам, в новом жилом комплексе смогут проживать более 13 тысяч человек. Планируется возвести 29 многоэтажек на более чем 5000 квартир с парковками, многоуровневыми стоянками.

Предусмотрено и строительство социальных объектов. Для жителей нового комплекса будут построены детский сад, школа, внешкольные учреждения, поликлиника.

Также вдоль всего квартала планируется протянуть автодорогу, которая свяжет шоссе Ленточный бор с улицей Мамонтова.

- Здесь, конечно, и от городских властей потребуются усилия – это касается той части дороги, которая расположена за пределами нашего участка. Эта дорога позволит разгрузить самое «пробочное» место Барнаула – Павловский тракт. Она даст возможность напрямую попадать в центр из той части города, где расположены «Ашан», Балтийская, Власихинская», – пояснил совладелец компании-инвестора «МДС-Алтай» Виктор Бубенин.

Первые этапы реализации плана

Для обсуждения проекта в мэрии сформирована рабочая группа. В её составе архитекторы, чиновники, депутаты, представители Министерства природы региона, инспекции по контролю в области градостроительной отрасли края. Уже прошло заседание, на котором эксперты обсудили проект визуализации и планировки территории.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка компании заняться благоустройством участка на Лесном пруду. Однако предыдущие инициативы не увенчались успехом из-за проблем в согласовании плана с властями. Инвестор надеется, что на этот раз им удастся прийти к соглашению, и новый жилой массив на Лесном пруду совсем скоро будет радовать жителей Барнаула

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В прошлом – пляж, в будущем – новый жилой комплекс. По плану прямо под горой должны появиться 29 многоэтажек с полноценной инфраструктурой и набережной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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