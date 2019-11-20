Новая жизнь Лесного пруда в Барнауле: какое преображение ждет бывший пляж

В прошлом – пляж, в будущем – новый жилой комплекс. По плану прямо под горой должны появиться 29 многоэтажек с полноценной инфраструктурой и набережной. Сейчас заброшенное место со свалкой и обмелевшей рекой грозит ежегодным затоплением жителям ближайшего поселка Кирова.

Буквально 20 лет назад Лесной пруд был любимым местом отдыха горожан, но теперь берега заваливают строительным мусором, а старая дамба, ныне никому не нужная, стоит без дела. Местные жители рассказывают, что приезжают и машины со снегом, причем неясно, откуда. Тем временем земля, которую можно облагородить, будто бы всем мешает.

Журналисты узнали у эколога, как новый жилой комплекс может повлиять на окружающую среду. Помешает ли плотная застройка устью реки, или же набережная наоборот может спасти всеми забытое место. К слову, проект прорабатывался в администрации города, а Министерство природы Алтайского края в скором времени объявит аукцион, по итогам которого будет выбран инвестор. Подробнее в сюжете «ТОЛКа».