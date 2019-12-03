Главный снежный городок Барнаула обойдется почти в 9 млн рублей

С 1 декабря на площади Сахарова перекрыли дорогу: рабочие начали собирать главную новогоднюю елку города и строить снежный городок.

- Высота ели - 32 метра. Она полностью в рабочем состоянии, гирлянды работают, искусственная хвоя не побелела, не обтрепалась, - говорит Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу.

Строительство главного новогоднего городкаФото: Анна СЕМИНА

Рядом с новогодней красавицей на площади установят ледяные и снежные фигуры, пять горок.

- Также будут обустроены детские ледяные аттракционы. При этом будет использоваться тематическое оформление, - добавляет спикер.

Работы на главной новогодней площадке выполняет «Автодорстрой». Организация выиграла тендер на строительство и демонтаж ледового городка. Сумма контракта составила 8,7 млн рублей.

Строительство главного новогоднего городкаФото: Анна СЕМИНА

- Сегодня активно ведется работа по монтажу металлического каркаса искусственной ели и заготовка льда. Также на площадь завезены строительные вагончики и вагончики для сотрудников полиции, которые будут круглосуточно патрулировать площадь. Отдельная бригада работает в микрорайоне Затон на добыче льда. Особых изменений по объему заготовки нет. На площадь Сахарова запланировано доставить 511 кубических метров. Помимо этого идет заготовка льда для новогодних городков районного значения и для украшения улицы Мало-Тобольской. Всего по муниципальному контракту мы заготовим 800 кубических метров льда. Особых опасений в этом году по материалу нет, поскольку сложились подходящие погодные условия, толщина льда составляет более 30 сантиметров. К обеду понедельника уже было заготовлено 310 кубометров. Так что работа идет в хорошем темпе. Все будет выполнено качественно и в срок, - рассказывает эксперт.

Строительство главного новогоднего городкаФото: Анна СЕМИНА

Также в этом году планируется проведение конкурса ледяных фигур. Он пройдет на территории улицы Мало-Тобольской. Но и на площади Сахарова также установят ледяные композиции.

Полностью новогодний городок должен быть готов к 25 декабря. Официальное открытие намечено на 28 декабря. Демонтаж же пройдет в период с 14 по 17 января.

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