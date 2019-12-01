В Барнауле закрыли проезд по площади Сахарова

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-01T06:54:16+03:00

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В Барнауле в воскресенье, 1 декабря, перекроют проезд по площади Сахарова в связи со строительством ледового города. Ограничение будет действовать на участке от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Открыть проезд для автомобилей планируют 17 января. Как сообщает пресс-служба города, с 20 декабря по 20 января будет закрыт для всех видов транспорта проезд к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).

28 декабря – ограничат проезд вблизи праздничных площадок Октябрьского и Ленинского районов. Из-за этого нельзя будет проехать по участку улицы Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского, с 17 до 19 часов - по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.

Из-за этого изменится движение автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU