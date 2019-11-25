2019-11-25T13:19:53+03:00
Происшествия

В Барнауле грузовик врезался в автобус: четверо пострадали, среди них - школьник

Возможно, водителю стало плохо
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Скорая помощьСкорая помощьФото: Олег УКЛАДОВ
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25 ноября в 11.50 в Барнауле произошла серьезная авария с общественным транспортом: грузовик врезался в стоящий автобус №20. Есть пострадавшие.

ДТП случилось на улице Радужная, 131, в поселке Лесной. Автобус притормозил возле остановки. В этот момент навстречу ехал грузовой Hyundai и врезался в него.

- Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель 1974 года рождения, управляя грузовиком Hyundai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на автобус маршрута № 20, который находился на остановке. От удара автобус допустил наезд на стоящий автомобиль УАЗ, - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на момент столкновения в автобусе находились десять человек. В результате аварии пострадали водитель автобуса 1957 года рождения и три пассажира: женщины 50 и 60 лет и школьник 2005 года рождения. Водителю была оказана медицинская помощь на месте ДТП, а пассажиров доставили в медицинское учреждение. Предварительно, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия водителя грузовика.

И все-таки пассажиры автобуса, можно сказать, родились в рубашке. У 20-ки после аварии сильно повреждена передняя часть: металл помят, стекла вдребезги, а номерной знак затерялся в обломках железа. Кроме того, после удара автобус скатился «задом» в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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