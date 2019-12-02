Сыпь началась с шеи и пошла вниз: в Минздраве озвучили предварительные причины гибели 4-летней девочки с Алтая

В Алтайском крае продолжается медицинское наблюдение за родственниками и воспитанниками детского сада, в который ходила погибшая от неустановленной инфекции четырехлетняя девочка. Напомним, ЧП произошло 23 ноября – у малышки поднялась температура, началась рвота и сыпь. Ситуация развивалась молниеносно – ребенок «сгорел» за день. По предварительной версии причиной смерти могла стать менингококковая инфекция, но это не подтвердилось.

В понедельник, 2 декабря, в региональном министерстве здравоохранения озвучили предварительные результаты вскрытия. Окончательные же будут значительно позже.

- Менингококковая инфекция регистрируется во всех территориях страны. Это не экстраординарный случай или заморская болезнь, о которой не знают наши клиницисты, - говорит главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. - Говорить, о том, что в конкретной ситуации это была менингококковая инфекция – некорректно. Клиницисты на самом деле поставили этот диагноз в первую очередь из-за того, что это одно из самых серьезных заболеваний, которое требует своевременного проведения профилактических мероприятий у достаточно широкого круга контактных лиц. Нельзя упускать то время, когда будут готовы все лабораторные тесты, когда по результатам вскрытия мы получим окончательные результаты, а они будут только через два месяца. А между тем, на проведение всех мероприятий у нас есть только десять дней, в том числе на химиопрофилактику. Мы же стараемся уложиться в срок не более чем 48 часов.

Проще говоря, так как менингококковая инфекция – это именно то заболевание, которое порой развивается молниеносно и может привести к летальному исходу, было принято решение начать профилактировать именно его. С другими инфекциями медики могли бы справиться с течением времени.

Между тем, обследовав всех детей, которые контактировали с погибшей девочкой, всех сотрудников детского сада и ее родных, врачи не выявили инфицированных. Однако окончательно наблюдение еще не снято. На сегодняшний день установлено, что, по первоначальным данным вскрытия, менингококковой инфекции у погибшей девочки выявлено не было.

- Эта инфекция встречается не так часто, как ОРВИ и грипп, но, тем не менее, случаи регистрируем ежегодно. При этом всего 2% - это генерализованные (гнойные) формы, и среди этих процентов летальность самая большая, - говорит главный внештатный детский инфекционист Алтайского края Галина Филиппова. – В большинстве случаев болезнь протекает как обычная респираторная вирусная инфекция: заложенность носа, боль в горле, температура 37,8. При таких симптомах врач никогда не поставит диагноз «менингококковая инфекция». Этот диагноз возможно поставить только в очаге, если есть случаи генерализованной формы. Тогда начинают обследовать контактных лиц.

Если говорить о сложных, гнойных, случаях, то они как раз сопровождаются геморрагической сыпью, а без нее ни один врач не сможет поставить диагноз «генерализованная форма менингококковой инфекции».

- Данный ребенок был у доктора, когда сыпи еще не было. Поэтому к компетентности доктора вопросов нет. Девочку осмотрели, в клинике у нее была рвота и температура, которая поднялась только ночью. Все это укладывается и в симптоматику начала кишечной инфекции, это может быть проявлением интоксикационного синдрома, то есть нужно наблюдать ребенка в динамике. Сыпь появилась гораздо позже, уже дома, - поясняет Галина Филиппова.

Причем сыпь тоже очень важный момент – даже если она появилась у ребенка, это не говорит о том, что спасти его уже нельзя, но факторы риска все же есть:

- Тяжелее всего будет развиваться ситуация, если она началась с верхних конечностей и лица. У данного ребенка все началось именно так. У нее она появилась на шее – это вообще нетипично для данной инфекции. Обычно – с ног, ягодиц, стоп. Поэтому всегда рекомендовано раздевать ребенка и тщательно рассматривать на наличие сыпи. В данном случае возникла молниеносная форма, которая убила ребенка за считанные часы, - добавляет специалист.

Проблема еще заключается в том, что на территорию страны зашел серотип W менингококковой инфекции, при которой сыпь может появляться только на пятый день болезни. Обычно же – за час заболевания.

- Поэтому родители, если вы увидели у ребенка сыпь – это сигнал для обращения в скорую медицинскую помощь, даже не в поликлинику. Ситуация может развиваться молниеносно. Может потребоваться неотложная помощь, - резюмирует детский инфекционист.

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Об этом печальной истории в социальных сетях рассказала одна их жительниц Первомайского района. Причем она настаивает на версии, что ребенок погиб от менингококковой инфекции. По ее словам, 23 ноября, в субботу, мама девочки вместе с ребенком отправилась на прием к участковому терапевту. Врач осмотрела ее и поставила диагноз «кишечная инфекция», после чего выписала лечение и отправила домой (подробнее)