2019-11-28T11:16:08+03:00
Происшествия

ОРВИ, менингит или кишечная инфекция: на Алтае 4-летняя девочка умерла от неустановленной инфекции

Ситуация развивалась молниеносно – ребенок «сгорел» за день
Анна СЕМИНА
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По факту гибели ребенка назначена доследственная проверкаПо факту гибели ребенка назначена доследственная проверкаФото: Олег УКЛАДОВ
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На днях в Алтайском крае скончалась четырехлетняя девочка. Изначально врачи поставили ей диагноз «инфекционное заболевание», ситуация развивалась молниеносно.

Об этом печальной истории в социальных сетях рассказала одна их жительниц Первомайского района. Причем она настаивает на версии, что ребенок погиб от менингококковой инфекции. По ее словам, 23 ноября, в субботу, мама девочки вместе с ребенком отправилась на прием к участковому терапевту. Врач осмотрела ее и поставила диагноз «кишечная инфекция», после чего выписала лечение и отправила домой. Женщина сообщила, что ребенку якобы не назначили анализы и не предложили госпитализацию. Уже дома мама заметила на теле ребенка сыпь и сразу же вызвала «скорую».

- Подтверждать или опровергать тот факт, что ребенку не назначили анализы, мы без документов не можем. Хотя для уточнения диагноза это необходимо. Вероятно, из-за того, что мама пришла к педиатру в субботу, в этот день их просто не могли провести и, возможно, назначили на понедельник, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

Произошедшим уже заинтересовались в Следственном управлении СК РФ по региону. В сообщении ведомства говорится, что в тот день девочка была доставлена в больницу с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция». На тот момент состояние ребенка было тяжелым. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось.

На данный момент известно, что девочка посещала детский сад. В день ее гибели была создана врачебная комиссия, которая посетила ее семью. Медики осмотрели восьмерых людей, в том числе двух детей, которые контактировали с ребенком. Всем им были выданы антибиотики.

- 24 ноября медицинские работники выезжали также по домам контактных по группе детей из детского сада. В этот день было осмотрено 52 ребёнка, 62 взрослых, даны рекомендации и лекарственные препараты. 25 ноября бригада врачей провела осмотр 78 детей и 39 сотрудников в детском саду, всем также проведена химиопрофилактика, - также добавляют в профильном ведомстве.

Осмотр детей и сотрудников не выявил инфицированных. Тем не менее, за ними установлено медицинское наблюдение.

Следователи назначили по факту смерти ребенка доследственную проверку. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза и ряд других мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В профильном ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле медицинских работников и наблюдение за контактными продолжается. Руководителю детского сада рекомендовано провести дезинфекцию. При этом необходимость ввода карантинных мероприятий определяет служба Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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