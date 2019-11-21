Лучше колхоза. Как в Алтайском крае развиваются сельскохозяйственные кооперативы

С осени 2019 года в Алтайском крае существует кооператив «Фортуна». Он находится в селе Вострово Волчихинского района. В организацию входят семь фермеров. Все, кроме председателя, раньше вели только личное подсобное хозяйство. Глава кооператива Михаил Тарасов имеет опыт работы в собственном КФХ – совместно с супругой он занимается растениеводством.

Независимы, но вместе

Пока кооператив работает в сфере молочного производства. В перспективе фермеры планируют развивать и мясное направление.

Михаил Тарасов, председатель кооператива «Фортуна»:

– В рамках нацпроекта каждый наш фермер получил по 4 млн рублей господдержки и вложил свыше 400 тыс. рублей собственных средств. Из этой суммы по 1 млн рублей каждый фермер вложил в фонд кооператива. На эти средства мы купили трактор, две машины «УАЗ Профи» для транспортировки молока, охладительную систему, установку по производству комбикорма и другую необходимую технику. Остальные деньги члены кооператива потратили на нужное им оборудование и коров – симментальской и черно-пестрой пород.

Все фермеры юридически независимы друг от друга – у каждого оформлено ИП. Все проблемы решают сообща. Члены кооператива – вполне современные люди, у них есть чат в мессенджере, где они обсуждают свои дела.

Техника кооператива «Фортуна». Фото: Михаил Тарасов

Михаил Тарасов, председатель кооператива «Фортуна»:

– 2 ноября мы вышли на сдачу молока. Работаем пока с одним закупщиком. Разница с индивидуальной работой, конечно, колоссальная: то ли 100 литров молока сдать, то ли тонну. Один в поле, может, и воин, но конкурировать с десятками ему не под силу. Укрупняясь, мы становимся полноценными участниками рынка, а не «ведерочниками». В перспективе мы сможем реально влиять на закупочные цены – а это основная проблема «молочников».

Создание кооператива «Фортуна» инициировали сами фермеры, как только услышали о поддержке от государства. В этом его главное отличие от тех, которые создавали с подачи переработчиков молока.

Из сельской труженицы – в предприниматели

Фермер кооператива «Фортуна» Людмила Камахина приобрела на деньги гранта 18 коров симментальской породы. До этого у женщины было своих 10 голов, но не породистых. Людмила вела личное подсобное хозяйство с мужем и сыном, а теперь она – индивидуальный предприниматель и глава фермерского хозяйства.

Техника кооператива «Фортуна». Фото: Михаил Тарасов

Людмила Камахина, фермер кооператива «Фортуна»:

– С породистыми коровами оказалось очень интересно работать. Они огромные. Я их первое время боялась доить. Есть спокойные по характеру, есть норовистые. У нас есть одна такая, зовут Уголек. Ее доит только муж аппаратом. Она больше никого к себе не подпускает.

Мне лично очень понравилась идея кооператива, чем-то это напоминает советские времена, когда были колхозы. С той лишь разницей, что имущество у нас есть как общее, так и свое, и мы, хоть и скооперированы, но все же сами себе хозяева.

Мы совместно решаем все вопросы: по сбыту молока, заготовке кормов, ветеринарному контролю и так далее. Помогаем друг другу чем можем: недавно вот я попросила у коллеги телегу, чтобы сена привезти, он не отказал. Председатель кооператива Михаил Тарасов помогает с кормами и отчетами, которые нам нужно сдавать в районную администрацию, краевой Минсельхоз и налоговую.

К концу декабря мы должны нанять трех работников – так положено по договору. Работа у нас непростая, конечно: в пять утра встаем, в девять вечера приходим. Но, думаю, прорвемся. С такой-то поддержкой!

Животноводы в приоритете

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начал действовать в Алтайском крае в 2019 году. Он рассчитан на шесть лет. За этот период на кооперацию и фермерство в регионе направят более 500 млн рублей.

Первые 15 фермеров уже получили выплаты по направлению «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на реализацию агростартапов. Аграрии объединились в два кооператива, которые работают на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.

Общая сумма поддержки составила 52 миллиона рублей. На эти деньги фермеры купили 434 головы КРС, два трактора, 10 единиц молочного оборудования, 8 единиц навесного оборудования, а также другие виды техники для животноводства.

Параллельно кооперативы налаживают рынки сбыта молока и работают по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Минсельхоз края дает консультации по участию в проекте. Приоритет пока отдают агростартапам по молочному и мясному животноводству.

Техника кооператива «Фортуна». Фото: Михаил Тарасов

Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

– Наша задача – укрепить жизнь на селе, удержать специалистов с опытом работы, дать возможность людям заработать больше на том, что они умеют. Три миллиона рублей даем фермерам и один – на кооператив! Это приличный уровень поддержки для села.

Нам нужна инициатива от сельских властей – глав поселений, районов. Если уж они возглавляют села, то должны заботиться и о благополучии селян. Но при этом нужно не насильно организовывать кооперативы, решая за людей, как им лучше, а доносить до них, в чем выгода, чтобы они сами принимали решение.

Я постоянно слышу жалобы на проблемы с закупом молока, миграцию молодежи из села – кооперативы могут помочь их решить. Эта поддержка дает мощный толчок для развития, это прекрасный шанс начать достойную жизнь на селе. Участники коллективного хозяйства могут сэкономить свои силы и средства на совместной заготовке кормов, вывозе отходов и другой работе. Нужно вкладываться в будущее, думать о том, как будет жить село завтра. И это первоочередная задача глав муниципалитетов.