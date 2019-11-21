Производственная травма – не приговор

18 ноября в Барнауле состоялся круглый стол по теме: «Реабилитация застрахованных лиц пострадавших на производстве в Алтайском крае», который организовала газета «Комсомольская правда». Во время дискуссии эксперты рассказали, как страхование помогает работникам, получившим производственные травмы, восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

В мероприятии приняли участие представители ГУ-Алтайского регионального отделения ФСС РФ, Гострудинспекции АК, профсоюзов, Управления по труду АК и Главного бюро медико-социальной экспертизы по АК.

Какую помощь сегодня получают пострадавшие на производстве

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве крайне важный аспект в трудовой деятельности. С 2000 года подобные ситуации регулирует Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Всем сотрудникам необходимо знать условия, при которых случай будет признан страховым.

– Первое важное условие, при котором этот случай будет признан страховым, – пострадавший гражданин должен работать по договору, трудовому или гражданско-правовому, в рамках которого работодатель оплачивает за него страховые взносы «на травматизм». Второе важное условие – работник действует по заданию и в интересах своего работодателя. Причем не важно, происходит это на территории организации или за ее пределами, например, когда работник находится в командировке, – рассказала Татьяна Петрова, управляющий Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ).

К примеру, в недавнем трагическом ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск, где погибли участники коллектива «Сударушка», также пострадали водитель автобуса и сотрудница муниципального учреждения культуры. Они находились при исполнении рабочих обязанностей, поэтому несчастный случай признан связанным с производством, и Фонд предоставил пострадавшим и их семьям положенные по закону гарантии.

Закон помог значительно снизить уровень производственного травматизма в Алтайском крае. В лихие 90-ые предприятия закрывались, пострадавшие на производстве сотрудники лишались финансовой поддержки работодателей. С введением нового закона ситуация резко поменялась. Кроме того, что Фонд взял на себя выплату пособий, был утвержден перечень мер, направленных на предупреждение несчастных случаев.

Круглый стол по теме: «Реабилитация застрахованных лиц пострадавших на производстве в Алтайском крае»Фото: Олег УКЛАДОВ

– И если в 2001 году количество зарегистрированных страховых случаев составило без малого 3900, то в 2018 году зафиксирована 631 производственная травма и профзаболевания. За 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель уменьшился еще на полтора процента, – уточнила Татьяна Петрова.

Всего в 2019 году 488 человек получили производственные травмы, для 24 человек увечья стали смертельными. В 61 случае работники получили тяжелые травмы, которые потребовали серьезной реабилитации.

Комплексная реабилитация

Сегодня реабилитация пострадавших на производстве работает в нескольких направлениях: медицинская, социальная, профессиональная. Фонд социального страхования помогает работникам комплексно восстанавливаться после полученных травм, оплачивая необходимые расходы.

После лечения в медицинских учреждениях пострадавшего могут направить в специализированный Центр реабилитации Фонда. Там с ним будут работать квалифицированные специалисты, которые оказывают необходимую помощь для улучшения как физического, так и психологического здоровья.

Все это время и до достижения конечного результата процесс курирует реабилитационный менеджер ФСС. Сегодня в регионе работают 8 таких специалистов, на каждого из которых приходится по 10 пострадавших.

– Задача реабилитационного менеджера - это полное сопровождение и консультирование застрахованного гражданина. Это сотрудники филиалов и регионального отделения, которые обладают организаторскими способностями, имеют опыт работы с пострадавшими. Реабилитационный менеджер должен быть психологом, чтобы мотивировать человека к выздоровлению, – рассказала Ольга Горбунова, начальник отдела страхования профессиональных рисков Алтайского регионального отделения ФСС РФ.

Совместно с Фондом социального страхования по программе реабилитации пострадавших на площадке Главного бюро медико-социальной экспертизы работает Ресурсный центр для инвалидов. Теперь на ул. Гоголя, 56 на первом этаже можно получить помощь в консультационных пунктах Министерства труда и социальной защиты Алтайского края и Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. А на 5 этаже созданы все условия для подбора технических средств реабилитации.

Ответственность работодателя и работника

В Алтайском крае безответственные работодатели все еще иногда скрывают несчастные случаи на производстве. Но таких случаев в регионе становится все меньше.

Если в 2017 году было зарегистрировано 15 несчастных случаев, которые были сокрыты от расследования, то на первое полугодие их количество уменьшилось до 3. За этим тщательно следит Государственная инспекция труда в Алтайском крае.

Круглый стол по теме: «Реабилитация застрахованных лиц пострадавших на производстве в Алтайском крае»Фото: Олег УКЛАДОВ

– Сегодня скрыть наличие несчастного случая практически невозможно. Врачи рассказывают нам о пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения. Мы постоянно отслеживаем эту информацию. Кроме того, у несчастных случаев нет срока годности, и мы расследуем дела даже 5-10 летней давности, – уточнил Сергей Забродин, начальник отдела федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства №4.

Также ведомство проводит профилактические работы с руководителями производств. До начальства пытаются донести важную мысль – жизнь и здоровье сотрудника ценнее затрат на компенсацию несчастного случая.

Однако и работники должны разделять ответственность за свою безопасность на рабочем месте. А также знать о правах и настаивать на их соблюдении.

– Многие работники не видят разницы между трудовым договором и гражданско-правовым. А потому впоследствии могут возникать проблемы с больничными листами и выплатами Фонда в связи с несчастным случаем. Хотелось бы, чтобы СМИ начали освещать эту тему и разъяснили подробнее, какие особенности и различия у этих договоров, – рассказал Олег Волошин, представитель Крайсовпрофа Алтайского края.

Не менее важный вопрос для инвалидов – это поиск работы. В Центрах занятости населения появилась новая услуга – сопровождение гражданина при трудоустройстве.

– Если у гражданина есть инвалидность или какие-либо травмы, и он впервые обратился центр, за ним будет индивидуально закреплен сотрудник центра. Он будет нести персональную ответственность за трудоустройство гражданина. Причем гражданина сопровождают и на новом месте работы, поскольку в новом коллективе человеку с ограниченными возможностями будет непросто, – рассказала Надежда Капура начальник управления по труду и занятости Алтайского края. При этом она подчеркнула, что важнее научить человека безопасному отношению к себе. Ведь того, кто в первую очередь отвечает за нашу безопасность, мы видим в зеркале.

Сотрудники, пострадавшие на производстве, уже никогда не будут жить иначе. Причины возникновения травм могут быть абсолютно разными, и никто не застрахован от несчастных случаев. Но можно быть уверенным: если работник станет жертвой трагических обстоятельств на рабочем месте, Фонд социального страхования РФ не оставит его один на один со своей бедой.

Катя ШАХОВА.