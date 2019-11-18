Тело замерзшей несовершеннолетней девушки нашли в алтайском селе

18 Нояб. 15:27 2019-11-18T15:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из сел Кытмановского района Алтайского края обнаружили тело 17-летней девушки. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, тело найдено с признаками обморожения.

Погибшая проживала в Усть-Пристанском районе. Накануне она была объявлена без вести пропавшей. Заринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, 15 ноября девушка приехала в гости к своей подруге, с которой они вместе учатся в колледже. Девушки находились в компании знакомых, когда между ними произошла ссора. Погибшая вышла из дома. Через два дня её тело нашли недалеко от населенного пункта.

«В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти несовершеннолетней, проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU