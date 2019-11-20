2019-11-20T10:09:52+03:00
Дом. Семья

На Радио Дача Барнаул выбрали главную кошку города

Пушистые финалисты получили много внимания и замечательных подарков [фото]
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Фото Екатерины СмолихинойФото Екатерины Смолихиной
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16 ноября на Радио Дача Барнаул вручили награды и подарки победителям конкурса "Главная кошка Барнаула". Впервые в нашем городе было присвоено это гордое звание. Конкурс длился два месяца.

Стоит отметить, что за всё время проекта в нем приняло участие 2038 котов и кошек. По результам еженедельного голосования было определено 7 финалистов конкурса. За участников было отдано более 45 тысяч голосов. Борьба за титул «Главной кошки Барнаула» была по-настоящему захватывающей и напряженной.

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Титул «Главная кошка Барнаула» и главный приз - годовой запас корма достался кошке по кличке Тигра Лютая. «Леди с идеальными манерами: не ворует еду, не бегает по ночам, не выкапывает цветы. Образцово ведёт домашнее хозяйство, не котик, а просто сияние» — написала о своей питомице хозяйка Тигры.

Победитель народного голосования - кот Марсик, набравший 1006 голосов. Звание «Самая смешная кошка» получил кот Гаврюша. «Самой грациозной кошкой» стала кошечка Мила. Все победители номинаций получили призы от партнера - 5 кг корма «Вискас», а также эксклюзивные подарки от Радио Дача Барнаул.

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Несмотря на морозную погоду, почти у всех финалистов получилось приехать в студию на награждение. В студии царила по-настоящему домашняя атмосфера. Пока усатые финалисты знакомились друг с другом, их хозяева за чашкой горячего чая обсуждали сколько им радости приносят их пушистые друзья. В этом году конкурс проводился впервые, но судя по интересу который он вызвал у горожан, Радио Дача Барнаул планирует сделать его ежегодным.

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

ИСТОЧНИК KP.RU

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