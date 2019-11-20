На Радио Дача Барнаул выбрали главную кошку города

16 ноября на Радио Дача Барнаул вручили награды и подарки победителям конкурса "Главная кошка Барнаула". Впервые в нашем городе было присвоено это гордое звание. Конкурс длился два месяца.

Стоит отметить, что за всё время проекта в нем приняло участие 2038 котов и кошек. По результам еженедельного голосования было определено 7 финалистов конкурса. За участников было отдано более 45 тысяч голосов. Борьба за титул «Главной кошки Барнаула» была по-настоящему захватывающей и напряженной.

Фото Екатерины Смолихиной

Титул «Главная кошка Барнаула» и главный приз - годовой запас корма достался кошке по кличке Тигра Лютая. «Леди с идеальными манерами: не ворует еду, не бегает по ночам, не выкапывает цветы. Образцово ведёт домашнее хозяйство, не котик, а просто сияние» — написала о своей питомице хозяйка Тигры.

Победитель народного голосования - кот Марсик, набравший 1006 голосов. Звание «Самая смешная кошка» получил кот Гаврюша. «Самой грациозной кошкой» стала кошечка Мила. Все победители номинаций получили призы от партнера - 5 кг корма «Вискас», а также эксклюзивные подарки от Радио Дача Барнаул.

Фото Екатерины Смолихиной

Несмотря на морозную погоду, почти у всех финалистов получилось приехать в студию на награждение. В студии царила по-настоящему домашняя атмосфера. Пока усатые финалисты знакомились друг с другом, их хозяева за чашкой горячего чая обсуждали сколько им радости приносят их пушистые друзья. В этом году конкурс проводился впервые, но судя по интересу который он вызвал у горожан, Радио Дача Барнаул планирует сделать его ежегодным.

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной

Фото Екатерины Смолихиной