2019-11-20T10:09:31+03:00
Общество

Конкурс рисунков часть - 3

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Ко Дню матери алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» - Барнаул» запустили детский конкурс «Моя мама лучшая на свете».

Голосование продлится до 24 ноября. Авторы самых красочных работ, которых, выберут читатели «Комсомолки», получат ценные подарки и дипломы от организаторов конкурса, а победитель станет счастливым обладателем самого вкусного подарка, от лучшего кондитера в Барнауле Ольги Гердт, на счету которой свыше тысячи самых ярких и невероятно вкусных дизайнерских десертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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