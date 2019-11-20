Конкурс рисунков - часть 2

Ко Дню матери алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» - Барнаул» запустили детский конкурс «Моя мама лучшая на свете».

Голосование продлится до 24 ноября. Авторы самых красочных работ, которых, выберут читатели «Комсомолки», получат ценные подарки и дипломы от организаторов конкурса, а победитель станет счастливым обладателем самого вкусного подарка, от лучшего кондитера в Барнауле Ольги Гердт, на счету которой свыше тысячи самых ярких и невероятно вкусных дизайнерских десертов.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: VKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

Стартовал конкурс "Моя мама лучшая на свете" - 3 (продолжение)