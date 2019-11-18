Главный Дед Мороз России: разрешаю отцам Барнаула замещать меня на праздниках

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга уже в четвертый раз побывал в Барнауле и подарил местным жителям не только подарки, но и ощущение приближающегося праздника.

В гости к друзьям

Визит зимнего волшебника, как и ранее, организовал телеканал НТВ в рамках новогодней акции «Путешествие Деда Мороза». Сказочник задержался в краевой столице на два дня, и за это время успел многое. В том числе встретиться со старыми добрыми друзьями-журналистами.

- Вы не представляете насколько приятно с первых минут пребывания в городе видеть знакомых людей. Теперь уже друзей, - сказал в начале встречи Дедушка Мороз.

Кстати, так совпало, что напарником волшебника в этом году вновь стал ведущий НТВ Михаил Генделев. Он также отметил, что уже стал узнавать лица барнаульцев, что, нельзя не признать, приятно. Свой день рождения, который выпадает на 18 ноября, Мороз отметит в Новосибирске - гуляния обещают быть шумными.

Дед Мороз и Михаил Генделев на встрече с журналистамиФото: Анна СЕМИНА

- Планы на день рождения грандиозные. Вообще три дня будет большой праздник. Всех приглашаю к себе на вотчину. И не только зимой, а круглый год! – говорит Дед Мороз. - Праздник же начинается заранее, еще 16 ноября, так как мой зоопарк тоже отмечает день рождения. В этом году ему десять лет. Зоосад у меня огромный: 400 животных ста видов, 7,5 гектаров леса, 50 видов птиц. Есть медведи, волки, рыси. Живет у меня рысенок Сева – это талисман хоккейного клуба «Северсталь» из Череповца. Есть верблюды, пумы и другая живность. А летом мы устраиваем контактный зоопарк.

А еще именно сегодня помощники Деда Мороза зажгут в Великом Устюге первую новогоднюю елку. Таким незатейливым образом там отметят день рождения главного символа города.

Главный Дед Мороз России на Алтае (фото: пресс-службы НТВ)

Помогайте людям

Не забыли гости и об алтайском брате волшебника. Несколько лет назад они познакомились и теперь, если есть время, ходят друг к другу в гости и рассказывают какие добрые дела сделали.

– В каждом регионе есть добрые люди, которые стремятся помочь. Но я скажу немного про другое: смысл и цель нашего путешествия – это истории, которые местные журналисты, волонтеры и благотворители будут отслеживать и продолжать помогать, поскольку есть семьи, которым требуется не только адресная разовая помощь. Бывают у ребят такие заболевания, когда требуется ежедневная, еженедельная, ежемесячная помощь. Я только рад тому, что есть много добрых, веселых, активных, ярких людей. Я всегда готов прийти на помощь с советом. Но главная помощь – рассказать истории людей, которые рядом с вами, которые пишут мне, Дедушке Морозу. Я хочу, чтобы с каждым годом было все больше и больше счастливых улыбок малышей и взрослых, которым мы всем миром помогаем. Те волшебники, про которых вы говорите, тоже мне помогают, и я этому рад, - говорит Дед Мороз.

Главный Дед Мороз России на Алтае (фото: пресс-службы НТВ)

Но, к сожалению, волшебников все же не так много, как хотелось бы. Поэтому, ни для кого не секрет, что зачастую роль Деда Мороза на семейных праздниках исполняют папы. От имени всего отцовского сообщества барнаулец Антон Попов, папа двоих детей, попросил официального разрешения главного Деда Мороза представлять его интересы на торжествах.

Главный Дед Мороз России на Алтае (фото: пресс-службы НТВ)

- Куда же без помощников! Самое главное, чтобы ты был искренним! Ты помни, что тебя на вторую секунду пребывания в роли Деда Мороза раскусят. Детям будет немного неловко, от того, что произошло: только что ты был тут, с ними, а тут пришел, говорит не своим голосом и делает вид, что виделись год назад. Преодолевая эту жуткую неловкость, дети пытаются вспомнить стихотворение, которое только что с папой учили, - говорит волшебник. – А если серьезно, папы, спасибо, что вы есть! Будьте волшебниками не только в новогоднюю ночь. Исполняйте добрые желания своих вторых половинок и своих деток круглогодично, ежедневно и ежеминутно! Такое мое морозное повеление!

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