«Разобрались без коммунальщиков»: барнаулец сам отремонтировал подъезд и показал пример другим

Житель Барнаула Николай Ушаков каждый день, выходя из квартиры, видел неприглядную картину: облупленные и страшные стены своего подъезда. Ждать положенного ремонта от управляющей компании уже не было сил, и он в итоге решил заняться им самостоятельно. Мужчина закупился в строительном магазине и приступил к работе.

От слов к делу

Трехэтажный дом на улице Свердлова, 82 находится всего в трехстах метрах от площади Октября. Снаружи он выглядит неплохо, а вот внутри - видок похуже. Дело в том, что давным-давно случилась коммунальная авария – порыв трубы отопления, а последствия так и не устранили. Жители дома сначала планировали договориться со строительной организацией, которая сделала бы ремонт, но из затеи ничего не вышло.

Подъезд до ремонта

- Мы готовы были заключить договор, но, к сожалению, человек отказался, поэтому в один момент я подумал, почему бы не сделать ремонт самому – для себя, для души, для семьи, для детей, вот и занялся, - рассказывает житель дома Николай Ушаков.

В итоге мужчина посоветовался со знакомым, который близок к стройке, выяснил, какие нужны материалы, в каком объеме их нужно покупать и как правильно делать ремонт.

Подъезд до покраски

- Я ободрал старую краску, зашпаклевал, затер, и покрасил нижнюю часть панели и верх. В процессе ремонта были моменты, когда соседи помогали - мыли полы. Это важная поддержка, ведь когда накрасишься, намажешься - устаешь. Я это делал в выходные дни, в вечернее время, так что некоторая помощь была кстати, - пояснил Николай.

Хороший пример заразителен: жильцы третьего этажа, глядя на соседа, тоже решились сделать у себя косметический ремонт.

Обновленный подъезд

Ответ управляющей компании

Чтобы выяснить, почему никакого планового обслуживания не было, корреспондент «Комсомолки» обратился в управляющую компанию, которая отвечает за многоквартирный дом. Как рассказали жильцы, подъезд не видел ремонта 20 лет. Ранее из-за порыва трубы, перепада температур, высокой влажности стены начали осыпаться, но управляющая компания «Простор» оставила это без внимания. Жильцы отремонтировали подъезд лишь частично (пролет со 2 на 3 этаж и 3 этаж). А кто будет доделывать работу? Вопрос остался без ответа.

Дом на Свердлова, 82. Скриншот с Дубль-гиса

- Вас волнует вопрос, когда будет сделан ремонт в доме? У нас такой информации нет, мы ею не располагаем, вам нужно разговаривать по этому вопросу с мастером, - сказали в УК «Простор».

Но, как выяснилось, и мастер «не располагает информацией».

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