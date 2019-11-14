Сделай сам: житель алтайского села своими руками соорудил остановку

Как говорится, хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. Житель алтайского села Новая Чемровка Зонального района в этом плане преуспел. Иван Обидин не стал ждать, когда его село попадет под муниципальную программу, выделятся средства и в населенном пункте появится нормальная остановка. Он своими руками сварил металлический каркас, накрыл его прочным профилем и вместе с главой сельсовета установил на месте остановки автобуса.

Из Бийска с любовью

В село Обидины переехали из Бийска в 2016 году, их тянуло к свежему воздуху, полезным деревенским продуктам и возможности обустроить собственное хозяйство. Бывшие горожане быстро привыкли к сельской «романтике»: до Бийска недалеко, места на участке – много, рядом течет чистая река, у которой можно отдохнуть всей семьей. Не хватало лишь привычных комфортных вещей – тротуаров, остановочных павильонов и т. д... Несмотря на это, возвращаться к городской жизни семья не планирует. И даже больше, Иван решил сам обустраивать окружающую среду так, чтобы она соответствовала ожиданиям и была близка к городской. Он работает слесарем в Бийске, поэтому умений у него достаточно.

Начни с себя

Иван Обидин, предварительно пообщавшись с главой сельсовета, задумал построить остановку для своих детей и других сельчан.

- Я захотел помочь селу и в том числе детям. У нас с женой две дочки, старшая Люда учится в школе в соседнем посёлке Мирный, а младшая Катя ходит в детский сад в Новой Чемровке. Так они каждый день ездят в школу и детский сад на автобусах. Но когда идет снег, дождь или дует сильный ветер, можно замерзнуть и промокнуть прямо на остановке. Так я и решил поставить там павильон, чтобы все могли под крышей укрыться, переждать ненастья, - рассказывает житель Новой Чемровки Иван Обидин.

Автобус, который возит детей в поселок Мирный. Фото: Вячеслав Драница

Глава местного сельсовета был очень удивлен тем, что мужчина сам решил сделать каркас, и сразу высказал готовность помочь Ивану.

- Я сразу же дал согласие. Сейчас редко кто хочет сделать что-то сам, в основном все требуют что-то от местной власти. Разговор у нас был ещё прошлой зимой. Со временем за многочисленными рабочими хлопотами он позабылся. И вот в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой. Буквально на следующий день эти работы были проведены, - рассказал «Бийскому округу» глава сельсовета Александр Вирц.

Так перед осенне-зимним периодом остановка появилась на одной из главных улиц села.

«Надолго хватит»

Каркас остановки выглядит внушительно – он сварен из 57-й металлической трубы. На крыше красуется мощный кровельный металлический профиль. Такой постройке не страшны ураган и буря – все выполнено по советским стандартам. Не унесет стихия, как это бывает в Барнауле... Не забыли и об удобстве – пассажиры внутри могут расположиться на широкой скамейке.

Почти все Иван смастерил из подручных материалов, не хватило только металла для обшивки стен. Но с этим помогла администрация сельсовета, на бюджетные средства куплены профильные листы железа. Подсобил и брат Ивана – советом и жизненным опытом.

- Я не сварщик, брат Александр основам научил, теперь пользуюсь его методами. Чтоб сварить каркас остановки, у меня примерно недели две ушло, занимался после работы и в выходные. Старался сделать все качественно – для себя, и чтоб долго людям прослужила, - поделился Иван Обидин.

Примечательно, что металлические стены выполнены в цветах российского бело-сине-красного триколора. Теперь перекресток ул. Шоссейной и Зеленой стал выглядеть патриотичнее.