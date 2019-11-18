2019-11-18T08:19:24+03:00
Звезды

В «Вечернем Урганте» Павел Деревянко рассказал, как купил землю на Алтае

Ему не понравился участок в 40 соток, и он купил гектар
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео выпуска ток-шоу "Вечерний Ургант"Фото: скриншот с видео выпуска ток-шоу "Вечерний Ургант"
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В очередном выпуске ток-шоу «Вечерний Ургант» актер Павел Деревянко рассказал, как он купил землю на Алтае. Он также сообщил, когда планирует достроить там дом и пригласить друзей на новоселье.

Во время общения с приглашенным гостем Павлом Деревянко ведущий развлекательного ток-шоу Иван Ургант спросил у актера, почему он выбрал для покупки земли именно Алтай и как ему достался этот участок. На что собеседник ему ответил, что земля сама пришла ему в руки.

- Моя жена Даша слетала на Алтай, ей там очень понравилось, и она захотела купить землю. Приехала домой в грустном настроении, набрала «купить землю на Алтае». Выскочила реклама, и Володя Крестовский (лидер группы «УмаТурман»), который все это рекламировал. Он спрашивает у нее, тебе он нужен? Я его дарю тогда. Сказал, что ему он не нужен и туда он никогда не поедет, поэтому дарит, - начал свой рассказ Деревянко.

По словам Павла, у его жены Дарьи юридическое образование, поэтому женщина быстро все оформила. Через два месяца после этого Деревянко со своим другом Артемом Ткаченко поехал в центр «Улутай» на детокс (очищение организма). Приобретенный им участок находился всего в паре часов езды от этого оздоровительного центра, поэтому они решили все посмотреть воочию.

Актер Павел Деревянко. Вечерний Ургант. 14.11.2019.

- Мы приехали посмотреть на этот участок. А там все в снегу, эти дикие снега. Нам показали этот участок в 40 соток. Ну, такое не особенно…, - продолжил актер.

- Чего? Особенно не очень ты хотел сказать? А ты хочешь, чтобы Барнаул тебе подарили? – шутливо перебил его Ургант.

- Будучи перфекционистом, я попросил показать лучшее, что у них есть. И мне понравился гектар земли, там склон, Каракольские озера. Ты представляешь себе вид Горного Алтая? Швейцария! Ну и мы там как-то поменялись, доплатили и все, - улыбаясь, завершил свой рассказ Деревянко.

Павел также добавил, что дом на приобретённом участке уже строится, следующим летом он уже должен быть готов. С чем Иван Ургант поспешил поздравить актера и поблагодарил, что тот рассказал ему и телезрителям эту историю.

- Ты поднимаешь своим присутствием интерес к региону. Люди за тобой, глядишь, повторят, твои друзья туда-сюда, и будете уже потихонечку возить нас всех туда. И будет колония большая на Алтае! И уже загадим экосистему. И поедем дальше туда, на Камчатку, - добавил ведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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