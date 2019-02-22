Актер Павел Деревянко построит дом на Алтае

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-22T17:34:35+03:00

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Популярный актер Павел Деревянко купил землю на Алтае и собирается построить там дом.

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

- Привет, друзья! Если вы следите за моими публикациями, то вы помните, что совсем недавно я побывал на Алтае. Мы с Артемом Ткаченко были там на детоксе) Так вот, я не только напитался энергией в “особых местах силы”, но и сделал один из важных выборов в своей жизни. Месяц молчал - не хотел сглазить… а, теперь делюсь с вами. Я купил участок в районе безумно красивых и энергетических Каракальсих озёр и буду строить там дом! Дача в горах, как вам? – написал Деревянко, обращаясь к своим подписчикам.

Вид с участка Павла ДеревянкоФото: из личного архива героя(ев) публикации

Павел признается, что Алтай буквально поразил его в самое сердце и теперь он хочет бывать здесь как можно чаще. А место, где актер выбрал участок под дом, он буквально боготворит:

- Это место абсолютно нереальное, необыкновенное… Когда поднялись на самую вершину, сразу понял, что больше искать не буду - всё! Оно! Нашёл! Тут все участки находятся на вершине горы, и это тааааакииие виды, что хочется летать!!! Словами это трудно описать - прилагаю несколько зимних фото уже моего участка и видов, открывающихся оттуда...

Пока что Деревянко не определился в каком стиле будет его дом, но в него обязательно захочется возвращаться.

ИСТОЧНИК KP.RU