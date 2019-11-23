Оперативная группа по ликвидации ЧС работает в Яровом

В городе Яровое Алтайского края начала работу оперативная группа по ликвидации ЧС. Она создана по поручению губернатора Виктора Томенко.

В субботу, 23 ноября, группа во главе с заместителем председателя правительства края Игорем Степаненко посетила ряд социальных объектов. В их числе детский дом и Краевой лечебно-реабилитационный центр.

- Самая низкая температура – 16 градусов – это процедурные кабинеты. Самая высокая – 23-25 – это палаты. Конечно, сейчас мы применяем дополнительные источники для обогревания, особенно в кабинетах, где пациенты получают лечение. Такой высокой температуры мы также добиваемся за счет того, что наш корпус на солнечной стороне и он еще нагревается за счет природных процессов, - говорит главврач центра Галина Васильева.

По ее словам, к сожалению, использовать большее число обогревателей медики боятся, так как не уверены в надежности электросети. Вдобавок к этому из-за большой нагрузки увеличится и счет за свет, а это тоже только в тягость. Со своей стороны Игорь Степаненко пообещал помочь с финансовой составляющей.

По состоянию на сегодняшний день, несмотря на не самую комфортную температуру в центре остаются на лечении дети и взрослые от семи до 80 лет.

На встрече с активом города Степаненко также рассказал об этапах работы по ликвидации ЧС.

- Так главе Ярового было рекомендовано разработать план проведения аварийно-восстановительных работ, внести необходимые изменения в схему теплоснабжения города, организовать эксплуатацию ТЭЦ города Яровое силами МУП «ЯТЭК», имеющей соответствующие документы, разрешающие данный вид деятельности, - сообщают в пресс-службе правительства региона.

Отдельные указания получили начальники Главного управления МВД, Управления Федеральных служб войск Национальной гвардии, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Министерства транспорта. Расходы по ликвидации и дальнейшему прохождению отопительного сезона возложены на министерство финансов региона. Жители города получат квитанции с перерасчетом.

- Правительство внимательно следит за всеми событиями, которые происходят и анализируют, каким способом ситуация складывается. В связи с чрезвычайной ситуацией, которая объявлена, задействована будет вся единая система предупреждения ликвидаций чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством. Очень важно услышать еще ваше мнение. Может быть, мы какие-то вещи пропустили, не учли, - отметил Игорь Степаненко на встрече с активом.

Напомним, режим ЧС действует в городе Яровое с 20 ноября.

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