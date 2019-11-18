2019-11-18T13:29:55+03:00
Общество

Виктор Томенко держит на контроле ситуацию в Яровом

Он поручил выработать необходимые меры по улучшению ситуации
Юлия ЕВГРАФОВА
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Аппаратное совещаниеАппаратное совещаниеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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На аппаратном совещании губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ситуация по Яровому по-прежнему находится в центре его внимания. Мероприятие прошло 18 ноября в правительстве.

Как отметил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин, сейчас запасы угля на объектах энергетики Алтайского края составляют 1 млн тонн. А это в четыре раза превышает нормативные. Запасы по ТЭЦ города Яровое – 40% от норматива, сообщается на официальном сайте региона.

-К концу текущей недели нормативный запас угля на ТЭЦ города Яровое в объеме 6,5 тысячи тонн будет сформирован. На прошлой неделе на заседании рабочей группы мы определились с механизмом его формирования, - рассказал министр.

Он также добавил, что в осенне-зимний период все замечания, которые были вынесены ТЭЦ Ярового в ходе проверки, будут устранены. Также глава региона Виктор Томенко заверил, что ситуация по Яровому по-прежнему находится в центре его внимания. В ближайшее время будут разработаны меры по улучшению работы всего теплоэнергетического комплекса города.

- Рабочую группу мы не распускали, она продолжает работать. Со стороны краевых властей требуется ежедневный контроль ситуации и готовность включиться в нее в случае необходимости. По топливу механизм, обеспечивающий невозможность ЧС, выработан и реализуется. Но напряженная ситуация сложилась с техническим состоянием оборудования. Поэтому продолжаем внимательно следить вместе с городскими властями за деятельностью собственника и персонала станции, - сказал Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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