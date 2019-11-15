В Алтайском крае снова собираются повысить зарплату учителям

Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о первых результатах изменений в системе оплаты педагогов с 1 сентября. По его словам, минимальная зарплата учителя в регионе начинается от 15 тыс. рублей, а не от уровня МРОТ, как раньше.

– Для нас стало неожиданным то, что фактически три с лишним тысячи для наших коллег, которые находились в так называемой группе МРОТ, оказались решающими. В результате в крае почти на 30% сократилось число педагогов, которые работали с нагрузкой ниже ставки. Люди увидели интерес в росте объема работы и зарплаты, - сообщил министр.

Сейчас нагрузка на учителей в крае держится на уровне 1,3-1,4 ставки, в Барнауле – 1,5 ставки.

Учителя стали зарабатывать больше

– У нас увеличилось число людей, чья зарплата превысила 23 тыс. рублей. Их стало 60% – это на 10% больше по сравнению с данными на 1 июня 2019 года. Эта цифра средняя, мы знаем, что по Барнаулу были факты, когда зарплата даже немного уменьшилась. Все подобные сигналы мы отрабатываем точечно. Опыт показывает, что все проблемы с оплатой труда возникают не на уровне системы, а на уровне конкретного учебного заведения – где-то стимулирующие не так начислили, где-то фонд зарплаты неравномерно распределили, – заявил Максим Костенко.

По поручению губернатора краевой минобр отслеживает не только среднюю зарплату, но и медианную – то есть, заработок сотрудников, которые находятся ровно посередине зарплатного списка.

– По данным на 1 июня медианная зарплата была на уровне 19-20 тыс. рублей. С внедрением новой системы оплаты труда стало 23-24 тыс. рублей. Средняя же зарплата в крае выросла с 24 тысяч до 27 в сентябре и до 28,5 в октябре. В Барнауле – с 28 тысяч до 33 тысяч. Рост оплаты труда составил до 33% в некоторых районах края – в основном там, где высокая концентрация малокомплектных школ. Это хорошо, но мы считаем, что этого все равно мало, надо двигаться дальше. У нас уже готовятся поправки к бюджету в целях выделения дополнительных средства на повышения фонда оплаты труда, – заверил министр.

Оклад снова вырастет

Окладную часть зарплаты педагогов собираются вновь повысить. Сейчас она равна 7010 рублей – ставку повысили с 2950 рублей.

– Наша задача – установить стабильный оклад, чтобы с его законным и ритмичным ростом денежная масса росла два раз в год. Также мы должны урегулировать систему стимулирующих, чтобы гарантированная часть составляла 70% от зарплаты. Положение об этом мы уже изменили и, думаю, до конца года примем. Еще одна задача – удержать, обеспечить дальнейший рост зарплат. С 1 января у всех педработников будет одинаковая окладная часть. Кроме того, мы поставили себе целью разработать материальные и нематериальные стимулы для классных руководителей. Будем вводить дополнительные коэффициенты в 2020 году, – рассказал Костенко.

В качестве нематериального поощрения обсуждается возможность присвоения педагогам звания «Народного учителя». Возможно, это нововведение будет прописано в новом законе о статусе педагогов в Алтайском крае, который поручил создать губернатор. Документ находится на рассмотрении, в 2020 году его могут уже утвердить.

Жалобы и предложения в Министерство образования Алтайского края можно озвучивать по телефонам «горячих линий» или писать через интернет-приемную.

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