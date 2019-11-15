Как на Алтае решают проблемы пострадавших от травм на производстве

18 ноября в Барнауле обсудят вопрос реабилитации пострадавших на производстве от травм и профзаболеваний. О том, как решается эта проблема в Алтайском крае, специалисты регионального отделения Фонд социального страхования и эксперты будут говорить на круглом столе, который проводит «Комсомольская правда» на Алтае».

Как в нашем крае работает система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, как обстоит дело с предупреждением травматизма, как реабилитируют людей, получивших травмы или профессиональные заболевания на рабочем месте и какие задачи стоят перед Фондом соцстраха, эти темы затронут в ходе осуждения. В диалоге будут участвовать представители профсоюзов, Гострудинспекции, краевого управления по труду, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю и краевые СМИ.

Круглый стол пройдет 18 ноября в 15.00 в пресс-центре «Сибирской медиагруппы» по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 51.