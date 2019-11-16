Самовар за отличную стрельбу. Как «злые чехи» хвастались расстрелом алтайских крестьян

Барнаульский историк Евгений Платунов предоставил « Комсомолке» новые интересные материалы из истории гражданской войне на Алтае. Речь идет о казни 12 крестьян-повстанцев в селе Кошелево в августе 1919 года.

Напомним, что сто лет назад чешские легионеры расстреляли 12 жителей этого села. Самой младшей из погибших было 12 лет. Дочь старожилов, не участвующих в заварухе, Варя Ударцева просто стояла у окна и попала под пулю, когда уходившие чехи после казни стреляли по домам.

В этом году родственники казненных партизан установили в селе знак в память о жертвах. На открытии вспоминали песню, оставшуюся в алтайских селах с тех времен: «На нас напали злые чехи».

Юрий Печин (слева) и Геннадий Лупарев – родственники казненного Ивана Лупарева стали главными вдохновителями создания памятникаФото: Марина КОЧНЕВА

Недавно Юрий Печин, троюродный правнук казненного 32-летнего Ивана Лупарева, перевел с помощью друзей отрывок из мемуаров одного из легионеров. Вот как рассказывал бывший офицер-артиллерист Франтишек Новотны о той карательной акции.

"...17 августа меня отправили в новую экспедицию в Кошелёво, большую и богатую деревню к востоку от Тальменки. Из этой деревни было много повстанцев, которые постоянно сжигали наши мосты на трассе. Это уголовное преступление. Отправились в деревню 30 пехотинцев с подпоручиком [Роусом] в качестве командира экспедиции, я с пушкой, пулеметом и четырьмя офицерами разведки и корнетом Гайером от Жижковцев, которые застряли у нас по дороге к морю и на пути домой как инвалиды.

Подпоручик Роус был из пехоты. Также 16 поляков шло с нами. Мы выехали 16 августа поздно вечером в субботу, и в воскресенье с рассветом Кошелёво было окружено. Мятежники хотели сопротивляться, тогда Роус приказал мне стрелять из пушки на восточной окраине деревни. Повстанцы этого испугались, сдали оружие, двое или трое были расстреляны полевым судом, когда свидетели признались, что те уничтожали мост. Предводитель (он был мельником и богатым человеком) был доставлен в Тальменку, где был расстрелян на следующий день.

Кое-что стало нашей добычей: две прекрасные лошади привели, мне дали одну, а ту, что послабее, отдали пехотинцам, а они послали её жене командира 5-го полка. Еще мне дали хороший самовар за отличную стрельбу в Кошелёво. В Тальменке нам был командирован подпоручик Христен. Я был рад этому, 15 августа был добавлен еще один подпоручик Славомир Свозил.

3 сентября мы покинули Тальменку и были отправлены на станцию Черепаново. Я купил собаку Палона, гордон-сеттера, рыжего, и у меня он был до февраля 1920 года. В Иркутске я дал его застрелить, я не хотел, чтобы он страдал, так как мне нельзя было взять его с собой..."

- "Отличная стрельба в Кошелёво" - это не "двое или трое", а 12 убитых "повстанцев", младшей из которых, Варваре Ударцевой, было всего 12 лет... - прокомментировал уникальные мемуары историк Евгений Платунов.

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В селе Кошелёво Тальменского района неподалеку от кладбища есть мощная берёза, которая помнит тот страшный день. Речь идёт об одном из трагических эпизодов Гражданской войны. 17 августа 1919 года испуганных деревенских петухов заглушили плач и вопли. Чешские легионеры, ворвавшись в село ранним утром, стали стрелять и рубить саблями его жителей (подробнее)