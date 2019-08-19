Почему убили девочку Варю и 11 пахарей

Когда я приехала на Алтай, то все удивлялась, как часто здесь поют на застольях унылую песню: «На нас напали злые чехи». Теперь, кажется, догадываюсь, почему.

В селе Кошелёво Тальменского района неподалеку от кладбища есть мощная берёза, которая помнит тот страшный день. Речь идёт об одном из трагических эпизодов Гражданской войны. 17 августа 1919 года испуганных деревенских петухов заглушили плач и вопли. Чешские легионеры, ворвавшись в село ранним утром, стали стрелять и рубить саблями его жителей.

На прошлой неделе,16 августа, спустя сто лет после трагедии, в Кошелёве появился памятный камень с именами погибших. Его установили потомки односельчан на свои средства.

Смерть Ивана Лупарева

К открытию мемориального знака Кошелёво принарядилось. На побелённых стенах клуба висели душевные коврики-плетёнки, рядом угощали кваском и блинами, играли на гармони. И только ржавый наган, да еще пара экспонатов, привезённые из районного музея, напоминали о кровавой заварухе начала ХХ века.

Ржавый наганФото: Марина КОЧНЕВА

Среди приехавших гостей, была многочисленная родня казнённого Ивана Лупарева. Его внук Геннадий Лупарев из Алматы и внучатый племянник Юрий Печин из Новосибирска и были главными авторами идеи увековечивания погибших предков.

Вот как рассказывает о смерти деда Геннадий Лупарев, запомнивший семейную легенду со слов бабушки Пелагеи:

- Деда, выскочившего из дома на шум и стрельбу, обезоружили на крыльце. Сначала его на глазах жены и малолетних детей избивали во дворе. Потом куда-то повели. За воротами дед попытался бежать. Каратели его догнали и били уже не только прикладами, в ход пошли штыки и сабли. Соседи рассказывали, что особенно изощрялся один унтер. Он не пытался сразу насмерть зарубить жертву, а сёк её голову кончиком сабли. Остановились палачи только тогда, когда дед замер на деревенской улице в луже крови.

По словам Геннадия Лупарева, вернувшись во двор, чехи принялись шарить в избе, гоняться за курами.

- И вдруг… во двор вползает перемазанный кровью и пылью дед, - продолжает рассказчик. - Опешившие каратели стали безмолвно наблюдать, что же будет делать этот живучий русский мужик. Бабка Пелагея, на руках у которой орал грудной младенец - мой будущий отец, кинулась к мужу. Но солдаты её задержали. Она лишь сумела кинуть ему полотенце. Приподнявшись, дед обвязал окровавленный живот. С трудом встав на ноги, принялся запрягать лошадь в телегу. Как бабка поняла, чтобы ехать на другой край села «к фершалу» (фельдшеру - прим. ред.). Закончив работу, дед упал в телегу и тронул коня. Двое чехов верхом двинулись за ним. Вскоре во двор вновь вошла лошадь с телегой, в которой лежал мой умерший от ран дед...

Ивану Лупареву было 32 года. Самой младшей из погибших - 12 лет. Дочь старожилов, не участвующих в заварухе, Варвара Ударцева просто стояла у окна и попала под пулю, когда уходившие чехи стреляли по домам.

Экспонат из районного музеяФото: Марина КОЧНЕВА

Спасли крапива и знание польского

Есть и несколько историй спасения, записанных краеведом Анатолием Муравлевым и доцентом Юрием Печиным от старожилов села.

- Ещё один Лупарев - Семён Селиверстович, заслышав выстрелы, успел полуголым нырнуть в заросли крапивы, куда чехи не полезли, а только постреляли наугад, - рассказывает Юрий. — Поздним вечером он вылез, весь в волдырях, но живой (позже он воспитал всех детей своего погибшего родственника).

Жительница села Валентина Калачёва поведала об удивительном спасении её свёкра, Леонтия Поликарповича Калачёва. Тот участвовал в Первой мировой войне, был санитаром, попал в плен, работал у поляков. Когда в село ворвались чехи, его в числе других «забрали на расстрел». Но дед Лёва смог поговорить с конвойными на польском языке, и они отпустили его, поверив в невиновность. Когда Леонтий возвратился домой, его жилище уже сгорело — жена успела выбросить в окно лишь несколько подушек.

Другая сельчанка Анна Ерохина вспомнила рассказ своей матери: «Чехи приехали внезапно. Никто не успел приготовиться, чтобы спрятаться. Когда они стали «шабарчать» по улицам, то, услышав выстрелы, все побежали - кто в бор, кто в забоки. Мои родственники спасались в забоке».

Фото Сергея Зюзина

Почему лютовали легионеры

По словам краеведа Анатолия Муравлева, точная причина трагедии до сих пор до конца неизвестна. По одной из версий, лютая расправа стала ответом на диверсию местных партизан, которые накануне сожгли железнодорожный мост, располагавшийся неподалёку от села и связывавший Новониколаевск (ныне – Новосибирск) с Барнаулом.

По другой версии чешские легионеры отомстили жителям села Кошелёво за то, что те убили трёх их однополчан. Деревенская легенда гласит, что за забором местного кладбища возвышаются три небольших холмика: мол, там захоронены чехи.

Как об этом писали в Чехословакии

Исследователю военной истории Евгению Платунову удалось заполучить и перевести с помощью друзей хронику боевых действий 5-го чешского полка, изданную на чешском языке в 1934 году. Вот как описывали сами легионеры, воевавшие против красных, те события:

«1919 г... По дороге севернее Барнаула ситуация обострилась. 15 августа на ст. Тальменскую были высланы 1 батарея, 10 рота и бронепоезд «Прага». В тот же день повстанцы напали на Черепаново, разогнали местное польское отделение (отряд) и уничтожили мосты между Черепаново и Усть-Тальменкою. Бронепоезд «Прага» был там блокирован. На следующий день туда был срочно выслан бронепоезд «Брно». С «Прагой» была телефонная связь.

17 августа: 10 рота часть своих людей оставила на поддержку бронепоезда, другая часть роты выехала в Кошелёву, которая была занята повстанцами. Деревню окружили и повстанцев разогнали. В это же время на отделение, оставшееся на магистрали, совершено нападение другой группой повстанцев, которое тоже отразили, потеряв при этом 3-х лошадей. К вечеру отделение анненковцев опять взяло ст. Черепаново, повстанцы были разогнаны бронепоездом «Прага».

Тот самый чешский броневик , который был заблокирован на станции Черепаново. Фото предоставлено историком Евгением Платуновым

Отец и сын

- Прошло ровно сто лет после трагедии в селе Кошелево, пришла пора прекратить делить народ на «белых» и «красных». Но память о невинно пострадавших сохраняется.., – сказал на открытии памятника краевед Анатолий Муравлев.

Новый мемориальный знак установили рядом с памятником односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. И когда белое покрывало было снято, самые наблюдательные обратили внимание, что фамилия Бледных на памятниках повторяется. Климентий погиб в 1919 году в 40 лет, а его сын Михаил пал в бою в годы Великой Отечественной войны.

Кстати

Лупаревскому роду нет переводу

После открытия памятного камня и мемориальной доски состоялась большая встреча семейства Лупаревых. На родину предков приехали около 40 родственников, в том числе из Барнаула, Новосибирска, других городов и весей России, а также из Алматы и Павлодара. Их вниманию была представлена родословная Лупаревых, насчитывающая 396 имен, кровно связанных с этой фамилией.