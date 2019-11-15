1,5 тыс. пожаров, 150 жертв: на Алтае растет число происшествий с огнем

В Алтайском крае почти наступила зима: минусовая температура, метель, снегопады. Если жителям многоквартирных домов не приходится беспокоиться о том, как согреться, то в частном секторе к отопительному периоду подготавливаются еще с лета. Печи и электрооборудование требуют необходимого внимания, так как безалаберность может привести к трагедии. С начала года в крае из-за огня погибли 150 человек.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, за десять месяцев этого года в регионе произошло 883 пожара из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления, 769 – из-за проблем с проводкой и прочим электрооборудованием. Цифры неутешительные, так как в прошлом году за тот же период произошло 597 пожаров из-за печей и 700 из-за электрооборудования. Спасатели считают, что основной причиной роста возгораний стал недостаток внимания граждан к безопасности жилья.

Возгорания зачастую происходят и из-за злоупотребления алкоголем и сигаретами. К примеру, если виновник или жертва пожара в нетрезвом состоянии уснул с непогашенным окурком. Люди, зависимые от алкоголя, входят в группу риска - из-за них могут возникнуть пожары. Сюда же относят пожилых, одиноких людей, а также многодетные и неблагополучные семьи.

Кроме того, пожары нередко происходят ночью, когда все спят. Позднее обнаружение возгорания и становится причиной гибели находящихся в доме.

Чтобы обезопасить свое жилье от пожара, спасатели рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. Датчик реагирует даже на небольшое задымление помещения громким сигналом. Звук может разбудить не только спящих в доме, но и соседей. Стоит он совсем небольшие деньги.

- Установка прибора крайне проста, питание – от батарейки. Современные модели не только подают сигнал, но и рассылают соответствующие сообщения при помощи GSM-модуля, в том числе и в пожарную охрану, - добавили в МЧС.

ГУ МЧС по Алтайскому краю, краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и Министерство труда и социальной защиты населения реализуют в крае операцию «Сигнал жизни», по которой в домах людей из группы риска бесплатно устанавливают извещатели. В этом году специальными датчика оборудовано жильё 889 многодетных семей и 86 социально неадаптированных граждан. Эффективность устройства уже доказана. Они сокращают число трагических исходов до 70 процентов.

МЧС напоминает гражданам о соблюдении простых правил безопасности, которые могут спасти вашу жизнь:

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- не применяйте горючие и легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей;

- печь рекомендует топить два-три раза в день;

- периодически прочищайте дымоход во избежание скопления сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова;

- не ставьте мебель менее чем в полуметре от печи.

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