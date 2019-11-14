2019-11-14T04:40:57+03:00
Происшествия

На Алтае при пожаре погибли муж и мать директора местной школы

Региональный главк МЧС опубликовал информацию с просьбой о помощи
Анастасия Корягина
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Сгоревший дом.Сгоревший дом.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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7 ноября в 3:30 в селе Сугаш Усть-Коксинского района произошел сильный пожар в жилом доме. Погибли два человека – муж и мама директора местной школы Жанны Сулуковой.

Как рассказала женщина, ночью она проснулась от треска и дыма, который шел со стороны веранды. Разбудив мужа, она стала эвакуировать свою пожилую мать. Мужчина тем временем выбежал на веранду и не вернулся.

Женщина открыла окно и позвала очевидцев, которые помогли вынести ее маму на улицу. Позже пенсионерка скончалась от отравления угарным газом и полученных ожогов.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Погибшего мужчину нашли уже при разборе конструкций дома. На ликвидации пожара работали 9 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 120 кв.м, предварительная причина – замыкание электропроводки.

У директора школы сгорел весь дом, документы, вещи. ГУ МЧС по Республике Алтай опубликовало реквизиты для оказания помощи на своем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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