Камень-на-Оби: что изменилось после визита губернатора

- Что такое Каменский район и зачем он нужен краю? – задал вполне конкретный вопрос губернатор Виктор Томенко в апреле этого года во время выездного заседания правительства. - Транзитная территория, сельскохозяйственный или промышленный центр? У меня пока нет ответа на этот вопрос.

После встречи с местными жителями, посещения проблемных объектов, глава региона счел ситуацию в Камне-на-Оби «вопиющей».

- Так не должно быть в наших муниципалитетах, - дал понять всем присутствующим чиновникам губернатор.

По итогам визита властей был составлен список самых острых проблем города – критическое состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства, нехватка кадров в больницах, разрушение городской набережной, подтопление жилых домов во время паводка. Губернатор дал поручение – составить план конкретных действий для решения данных ситуаций. И вот, настало время проверить - что в итоге изменилось.

Набережная стала комфортной

Во время визита Виктора Томенко в Камень-на-Оби ему презентовали проект благоустройства правой стороны городской набережной. К слову сказать, именно этот объект стал победителем общественного голосования, которое проводилось среди местных жителей еще в марте.

К обновлению набережной приступили в рамках краевой программы «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Все мероприятия выполнены в соответствии с планом и без отставаний. На объекте завершили весь объем работ – обустроили пешеходные зоны, газоны, цветники, урны, ограждения, скамьи, выполнили устройство тротуарной плитки, брусчатки, установили 20 фонарей, а также высадили зеленые насаждения, в том числе кусты барбариса. Малые архитектурные формы для набережной изготовил Каменский металлозавод, - отчитались в администрации города.

Общая стоимость данного этапа реконструкции городской набережной составила 4,2 млн. рублей. Во время приемки работ специально созданная Межведомственная комиссия отметила высокое качество выполненного обновления. В будущем, по предложению ветеранов войны в Афганистане здесь возведут часовню и мемориальный комплекс, основания под них уже заложили в этом году.

Следующим этапом благоустройства запланированы аналогичные работы на левой стороне набережной.

Эх, дороги....

В ходе выездного совещания Губернатором Алтайского края Виктором Томенко было принято решение направить средства и на обновление дорожно-транспортной инфраструктуры Камня-на-Оби. Для города это очень актуально – как говорят местные, даже на центральных дорогах нет живого места.

Основные дорожные работы проводились на нескольких улицах. Главный объект ремонта – ул. Пушкина, одна из центральных магистралей Камня-на-Оби. На ее ремонт в соответствии с поручением Губернатора из краевого бюджета выделено почти 32 млн. рублей.

Кроме того, дорожники оперативно отремонтировали участок с высокой интенсивностью движения на ул. Колесникова стоимостью более 5 млн. рублей. В городе также был выполнен ямочный ремонт на 12 улицах общей суммой 8 млн. рублей.

- Помимо этого, стоит отметить совместную работу нескольких ведомств в части передачи порядка 10 км транзитного маршрута, проходящего по городу, в краевую собственность, что позволит существенно увеличить финансирование, направляемое на ремонт и содержание этой автодороги, - рассказали в правительстве.

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, ремонт дорог, начатый в это году в Камне-на-Оби, будут проводить вплоть до 2022 года. Здесь не только проведут капитальный ремонт городских трасс и расширят полосы, но и на некоторых перекрестках поменяют светофоры, сделают удобным пешеходное движение.

- Одним словом, в Камне планируется привести улицы в идеально нормативное состояние, - заявил министр.

Водный транспорт

Во время выездного совещания Правительства региона в Камень-на-Оби глава края обратил внимание на серьезную проблему – отсутствие полноценного сообщения правобережной части Каменского района с «большой землей» в межсезонье.

В районе есть одно судно, но оно предназначено исключительно для экстренных случаев. Поэтому из бюджета были выделены 2,5 млн. рублей на покупку «Пегаса», который позволяет добраться с одного берега на другой за несколько минут.

По словам директора нижегородской судостроительной компании ООО «Форсаж» Валерия Диденко, который лично доставил судно с верфей предприятия, «Пегас» универсален для любых климатических условий, легко проходит по льдам, болотистой местности, ледовой крошке. Это «внедорожник» в мире маломерного судоходства. Вместимость судна пять человек. «Пегас» отапливается, позволяя передвигаться с комфортом в любую погоду.

Западно-Сибирским филиалом Российского Речного Регистра проведены процедуры постановки судна на учет, получен судовой билет на перевозку пассажиров. «Пегас» начнет осуществлять перевозки с открытием сезона. Так что теперь жителям Камня-на-Оби не страшны переправы – хоть на берег левый, хоть на берег правый.

Дело пошло!

То, что было сделано в Камне-на-Оби всего за полгода – впечатляет.

- Если и дальше развитие пойдет такими темпами – ух, и заживем! – говорят местные жители.

- У меня дочь хотела уезжать с семьей из города, а теперь решила повременить. Дело-то, пошло! – рассказывает Ольга Федорова, жительница Камня-на-Оби.

Губернатор Томенко обещал держать вопрос развития Камня на личном контроле. А судя по последним преображениям, слово свое губернатор держать умеет.