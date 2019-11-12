Современные школьницы подсели на духи «Красная Москва»

«Спустя годы вы не будете помнить, в чем был одет человек, но вы будете помнить аромат его парфюма», – считает 33-летний барнаульский предприниматель Игорь Шиповалов. Запах может вернуть человека в детство и вызвать давно забытые эмоции. Этому есть научное объяснение: в формировании обоняния, памяти и эмоций участвует один и тот же отдел мозга. Поэтому люди годами помнят запахи любимых духов и скучают по ним, если не могут купить. Но у барнаульцев с недавнего времени есть возможность вернуться в прошлое.

От кофе к духам

Когда-то Игорь Шиповалов владел кофейней, но в какой-то момент достиг «потолка» и решил сменить деятельность. На выбор нового направления понадобился месяц. Теперь мужчина продает «ту самую» парфюмерию времен СССР: «Красную Москву», «Тет-а-тет», «Ландыш серебристый», «Кокетку», «Пани Валевску», одеколоны «Тройной» и «Шипр».

Название для магазина пришло случайно: рассматривая фотографии советских плакатов, Игорь увидел на них одно и то же слово: «Главпарфюмер». Оказалось, что это ведомство прекратило существование вместе с Советским Союзом, и до 2019 года его название никто не использовал. Предприниматель воспользовался этим и подал заявку на регистрацию торгового знака в «Роспатент».

Свидетельство об официальном статусе «Главпарфюмера» от фирмы Dzintars.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Главпарфюмер» является официальным представителем российских парфюмерных компаний «Новая заря» и Brocard, знаменитой латвийской фирмы Dzintars и польской компании Miraculum.

– Сначала я хотел открыть фирменный магазин «Новой зари», но наше помещение не подошло по требованиям. И это к лучшему, ведь иначе у меня не было бы возможности включить в ассортимент рижские, польские духи и продукцию других российских производителей. Духи от Dzintars, например, спрашивают почти так же часто, как «Красную Москву» — ведь это был самый доступный, а потому популярный импортный парфюм, – рассказал предприниматель.

Многие покупатели поначалу искренне считают, что Игорь распродает остатки со склада, случайно найденного где-то под Бийском. И искренне удивляются, когда выясняют, что многое из «советской» парфюмерии до сих пор производят.

Так пахнет Россия

Большую часть ассортимента в «Главпарфюмере» занимает продукция российской фабрики «Новая заря». Их «Красная Москва» — действительно хит прошлых десятилетий. Сейчас эти духи переживают новый виток популярности.

– Недавно к нам бабушка зашла и сразу четыре флакона купила. Все для себя, любимой. Мы получаем смешанные отзывы об этом аромате: кто-то фукает, а кто-то восхищается. Поколение младше 30 лет смотрит на эти духи с интересом: у них нет предубеждений, как у тех, кто застал их популярность. Представьте, однажды у нас школьница лет 14-ти все ароматы переслушала и остановилась на «Красной Москве». Мама ей говорит: «Доча, ну куда! Давай хотя бы версию «Лайт», чтобы одноклассники не умерли», – смеется Игорь.

Нелюбовь многих к «Красной Москве» предприниматель объясняет тем, что духи эти очень насыщенные, а большинство людей в советское время не были знакомы с парфюмерным этикетом.

– Раньше любили щедро полить себя духами. При таком использовании «Красная Москва», конечно же, становится отравой. Там ведь 60 разных составляющих, это очень концентрированный аромат. А вот если точечно нанести эти духи — тогда это будет приятный и притягательный аромат, – уверяет предприниматель.

Магазин «Главпарфюмер».Фото: Анастасия Корягина

В 1995 году «Красная Москва», признанная классикой парфюмерного искусства, заняла место в музее ароматов «Осмотека» в парижском Версале как официальный парфюм России.

– Я очень люблю «Красную Москву» за ее уникальность. Это одни из самых сложных духов в мире. Я использую этот аромат дома в аромадиффузоре с палочками. Запах получается очень тонкий и очень красиво звучит. А покупателям я мои продавцы стараемся объяснять, как пользоваться этими духами, – говорит Игорь.

Мода на «все советское»

Многих людей тянет к тому, что производили в СССР. И рынок на это реагирует: кто-то открывает «булоШные», кто-то пишет в названии мороженого цену советского пломбира.

– Это даже не мода, а ностальгия по тем временам. А духи — это лучшее средство для того, чтобы туда ненадолго вернуться, потому что запахи вызывают сильные эмоции. Недавно у нас была женщина, спросила сразу несколько ароматов. И вот стоит она, слушает их, и у нее прямо слезы на глаза наворачиваются: «Вот эти мне муж подарил, когда у меня дочка родилась. А вот эти мне подарили на 16 лет», – рассказывает Игорь.

Предприниматель уверяет: нынешние «советские» духи действительно очень стойкие, как и тогда. Конечно, находятся люди, которые считают, что современные версии пахнут «совсем не так». Может быть, их подводит память, а может быть, они и правда чувствуют некоторые изменения.

Дело в том, что сейчас некоторые составляющие ароматов воссоздают искусственно. Чтобы добыть натуральные мускус или амбру, нужно убивать животных. Современные производители на это уже не идут, поэтому ароматы действительно могут несколько отличаться в некоторых деталях от своих предшественников. Но, несмотря на это, люди часто оставляют отзывы вроде: «Мы у вас как в машине времени побывали!».

Прошлое vs. Современность

У многих ароматов изменился внешний вид: раньше люди даже коллекционировали изящные флаконы и пробки, сейчас же производители выпускают более простые формы.

Духи в магазине «Главпарфюмер».Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Возможно, это связано с экономией. Благодаря этой простоте цены на духи остаются максимально демократичными. У нас можно купить туалетную воду за 250 рублей, а цены на «Красную Москву» начинаются от 110 рублей, – говорит Игорь.

«Главпарфюмер» собирает флаконы ароматов прошлых лет для будущей «музейной» экспозиции — «чтобы старшее поколение вспомнило, а молодежь узнала». Многих ароматов, к сожалению, уже давно нет. Каждый день в магазине спрашивают что-то, что уже не выпускается. Например, «Белая сирень» от бывшей фабрики «Северное сияние» бесследно исчезла, а на самом заводе теперь разливают чистящие средства. Dzintars, хоть и успешно существует, но тоже выпускает далеко не все то, что было в СССР — так канули в лету «Жизель» и «Контакт».

– У нас есть книжка-хотелка — туда мы записываем пожелания покупателей. И стараемся по возможности привезти то, что они просят. Кстати, многие позиции для нас самих стали открытием, – говорит Игорь.

Духи в магазине «Главпарфюмер».Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Совсем небольшую часть ассортимента его магазина занимают современные нишевые и селективные духи российских производителей — от Selection Excellence и актера Сергея Губанова.

– Стоят они, конечно, на порядок дороже — от 2 500 до 3 500 рублей за флакон и, вроде бы, совсем не вписываются в концепцию магазина, но это моя «хотелка». Не смог себе в этом отказать. Я и сам пользуюсь нишевой парфюмерией, – рассказывает Игорь.

Игоря Шиповалова иногда просят открыть второй такой же магазин «где-нибудь на Балтийской». Но предприниматель не считает это целесообразным. «Как часто вы берете духи? Раз в полгода-год? Это же не колбаса, – говорит предприниматель.

Сколько стоит «советская» парфюмерия

1. Духи «Красная Москва» 7 мл – 420 руб.

2. Гель для душа «Красная Москва» 430 мл – 195 руб.

3. Духи «Злато скифов» 16 мл – 640 руб.

4. Духи «Пани Валевска» 30 мл – 1190 руб.

5. Духи «Тайна рижанки» 15 мл – 480 руб.

6. Духи «Рижская сирень» 15 мл – 480 руб.

7. Туалетная вода «Ароматы природы. Смородина и листья томата» 100 мл – 350 руб.

8. Туалетная вода «Ароматы природы. Листья смородины и мята» 100 мл – 350 руб.

9. Духи «Быть может» 10 мл – 295 руб.

10. Лосьон «Огуречный» 100 мл – 95 руб.

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