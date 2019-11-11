Ворвался в дом, огрела бутылкой. На какие безрассудства толкает барнаульцев любовь

Любовь порой толкает людей на беззрассудные поступки, и барнаульцы в этом - не исключение. Некоторые и вовсе теряют над собой контроль и совершают преступления. Недавно в Железнодорожном районном суде вынесли два приговора мужчине и женщине, потерявшим голову на почве любовных отношений.

«Хочу с тобой жить»

В мае 2019 года влюбленный барнаулец решил расставить все точки над i в отношениях со своей дамой сердца, которая не отвечала ему взаимностью. Для храбрости он принял некоторое количество спиртного и отправился к дому женщины, чтобы увидеться с ней.

Находящиеся во дворе дома люди пытались остановить мужчину, поскольку его возлюбленная на тот момент уже сменила место жительства. Но влюбленный и пьяный барнаулец им не поверил и стал с силой толкать дверь, чтобы зайти в дом и лично удостовериться в отсутствии хозяйки.

Проживавшие в квартире люди не смогли сдержать порывы мужчины - он все-таки ворвался в помещение и обошел все комнаты дома в поисках женщины. При этом находившимся там людям он твердил, что хочет с ней жить. Только после того, как мужчина убедился, что дамы его сердца в доме нет, он покинул помещение. А живущие там люди написали заявление в полицию по факту незаконного проникновения в жилище.

На суде мужчина встретился со своей возлюбленной: ее вызвали в качестве свидетеля на допрос. Женщина пояснила, что с осужденным знакома более двух лет, и отрезала: любви между ними не было и нет. Разрешения посещать свое жилье она мужчине не давала.

Барнаулец на суде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к пяти тысячам рублей штрафа, сообщил помощник Железнодорожного района Барнаула Евгений Филиппов.

Огрела бутылкой, чтобы расстаться

Еще один приговор вынесли ранее судимой. Обе свои судимости она заработала из-за своего вспыльчивого характера и, конечно, состояния опьянения. Накануне преступления она выпивала со своим мужчиной. Между ними возник конфликт на почве ревности.

В ходе выяснения отношений женщина сказала своему избраннику, что он ей больше не нужен, и они расстаются. А в подтверждение своих слов взяла в руки стеклянную бутылку из-под пива и со всей мочи ударила мужчину по голове.

Пострадавший получи ушибленную рану и рассечение кожи, у него из головы пошла кровь. Его отвезли в больницу, где наложили швы. При этом для мужчины случившееся не было сюрпризом, так как его возлюбленная была судима за аналогичное преступление - причем в этом же, 2019 году.

Женщина вину признала, а потерпевший не настаивал на строгом наказании, рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Наталья Гребенкина. За умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, ей назначили наказание в виде 6 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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