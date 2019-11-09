2019-11-09T10:02:52+03:00
Общество

На Алтае женщина может отправиться в колонию за грабеж

Она забрала у собутыльника деньги
Иван ОЛЕКСЮК
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С нынешними женщинами лучше не спорить, особенно, когда они уже изрядно подшофе. В Михайловском районе 37-летняя жительница забрала у своего собутыльника деньги, повалив его на землю. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Что стало причиной их конфликта, не сообщается, возможно, селяне не сошлись в обсуждении политического курса нынешнего правительства. Слово за слово, сапогом по столу дама толкнула 68-летнего компаньона, и когда он упал, открыто похитила из кармана его одежды восемь тысяч рублей. После чего скрылась в неизвестном направлении.

Но недолго для нее играл победный марш. Дедушка пришел в себя и пожаловался на распустившую руки приятельницу в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье за грабеж.

Теперь мадам может отправиться поправлять здоровье на курорт общего режима в Шипуново. А пока ранее судимая подозреваемая находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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