«Катунь 24» переходит на федеральное вещание

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края предупредило о возможной необходимости перенастройки телевизоров или теле-приставок. Ожидаемые неудобства будут связаны с работами по корректировке передающего оборудования, которую проведут в регионе в ночь с 11 на 12 ноября.

В чем причина?

Буквально 5 месяцев назад наш край перешел на цифровое вещание двадцати федеральных каналов. О развитии «цифры» в России «КП-Барнаул» рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Поздерин. По словам чиновника, правительственной комиссией по развитию интегрального вещания было принято решение о существенном увеличении объема регионального вещания в составе цифрового эфирного телевидения.

По проекту в сетке вещания федерального канала «Общественное телевидение России» (ОТР) появятся информационные блоки общедоступных обязательных региональных каналов. С 5 ноября работа по частичному переходу каналов на ОТР началась. Первыми на врезки с максимальным объемом, составляющим пять часов, перешли Омская и Калининградская области. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подчеркнул, что не все регионы оказались готовы к инновации – некоторые вообще не подали заявки, другие пока согласны лишь на двухчасовые врезки из пяти возможных. Около половины регионов, по словам министра, не выбрали максимальное время.

Фото: digital.alregn.ru

В Алтайском крае свой контент ОТР будет предоставлять телеканал «Катунь 24». Программы регионального канала также получат по пять часов цифрового эфирного вещания в день в рамках первого мультиплекса, сообщил начальник отдела инфраструктуры и связи алтайского министерства цифрового развития и связи Иван Баринов. По его словам, «Катунь 24» давно готовилась к расширению области вещания и обладает достаточным для этого потенциалом.

О вещании

Краевому информационному каналу выделено два блока федерального вещания: утренний блок с 6.00 до 9.00 и вечерний – с 17.00 до 19.00. Контент врезок будет переформатирован под условия федерального вещания и включит новостные и информационно-аналитические программы о жизни Алтайского края.

Местный эфир тоже будет сокращен до пяти часов. При этом канал будет вещать в круглосуточном формате на кабельных сетях и спутниковом телевидении. Благодаря переходу на «цифру» смотреть передачи теперь смогут не 70% жителей края, как было ранее, а около 98%. Кроме того, со следующего года для телезрителей «Катуни 24» будут транслировать информацию в формате высокой четкости HD.

«В аналоговом вещании канал со следующего года работать не будет. Возможно, только в первые дни нового года, чтобы люди, привыкшие к такому формату вещания, смогли комфортнее перестроиться. Согласно социологическим исследованиям, порядка десяти процентов жителей нашего края сегодня еще смотрят аналоговые каналы.

Но, поскольку в цифровом мультиплексе распространение сигнала «Катуни» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, нести нагрузку еще и на краевой бюджет, распространеняя и аналоговый сигнал, на наш взгляд, не совсем целесообразно», – подытожил начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко.

Когда смотреть?

29 ноября жители региона смогут увидеть по федеральному каналу первые выпуски «Катунь 24». Но, как рассказали в краевом управлении печати, технические работы по изменению настроек передающего оборудования начнутся в регионе уже в ночь с 11 на 12 ноября. После завершения работ сигнал будет транслироваться с измененными параметрами, что может вызвать сброс настроек или пропадание вещания цифровых телевизионных каналов первого мультиплекса (РТРС-1) на некоторых приемниках.

Для восстановления сигнала телезрителям, не увидевшим утром привычные каналы, необходимо будет самостоятельно в ручном режиме произвести несложные перенастройки. По предварительным данным, проблема может возникнуть лишь у небольшой части населения, так как телевизоры нового поколения и современные приставки перенастроятся автоматически.

Что получим?

Как отметили в краевом министерстве, вещание будет вестись полностью за счет федеральных средств. На 2019 год из бюджета страны было выделено около 700 млн. рублей, на 2020 год – уже полтора миллиарда рублей. За счет перехода на другой формат вещания краевой бюджет сэкономит порядка 25 млн. рублей, которые ранее тратились на распространение сигнала в аналоге, рассказали представители ведомства.

Куда обращаться, если возникли проблемы?

На базе минцифры края организуют колл-центр, операторы которого будут проводить консультации по перенастройке телевизора и по необходимости принимать заявки на помощь волонтеров. Также жители края смогут получить информацию в центре консультационной поддержки алтайского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и центре федеральной поддержки цифрового эфирного телевидения РТРС.

8 (3852) 50-64-98 – центр консультационной поддержки алтайского филиала РТРС

8 (3852) 53-82-71 – центр консультационной поддержки федерального РТВС

8 (800) 220-20-02 – телефон горячей линии цифрового эфирного телевидения РТРС

Макрушина Оксана