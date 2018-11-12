При встрече двух Дедов Морозов на Алтае произошло редкое природное явление

В понедельник, 12 ноября, всероссийский Дед Мороз прибыл в Барнаул в рамках турне по стране. Наш город в его коротком списке третий.

Мороз и солнце

Ранним утром, когда над Обью только-только поднялось солнце, а город еще был окутан дымкой, в Нагорном парке Барнаула состоялась встреча двух Дедов Морозов – алтайского и российского. Целый год старые добрые друзья не виделись, и им было о чем пообщаться.

Алтайский, к примеру, тут же похвастался новым кафтаном. Его специально сшили к Новому году. А еще барнаульский волшебник рассказал о том, что за год изменилось в столице Алтайского края.

В Нагорном парке Барнаула состоялась встреча двух Дедов МорозовФото: Олег УКЛАДОВ

- А у нас в этом году сдали новую набережную. Смотри, как красиво! А еще появилась пешеходная улица Мало-Тобольская. Теперь здесь проходят праздники. А моя резиденция переехала в новое место, и я его тебе обязательно покажу! – пообещал он.

Кстати, утром Деды Морозы стали свидетелями очень интересного и редкого – гало (светящееся кольцо вокруг источника света). Обычно оно появляется вокруг Солнца или Луны, вследствие образования ледяных кристаллов. Очень завораживающее зрелище.

Увидеть его смогли и обычные горожане, которые, несмотря на мороз и ранний час, собрались в Нагорном парке. Кто-то из них специально приехал, чтобы встретиться с Дедушкой Морозом, а кто-то совершенно случайно:

- Мы увидели автобус с дедушкой, схватили ребенка и побежали сюда. Не каждый же день такое увидишь, - признается один из встречающих.

Внучка дедушки, угадайте какого?Фото: Олег УКЛАДОВ

Дедушка же, как всегда, был добр – никому не отказывал, со всеми фотографировался и писал пожелания. Тем более, что среди тех, кто его встречал, были и гости Барнаула, приехавшие в столицу из сел.

Я не вор-домушник

Сразу после встречи главный Дед Мороз страны отправился на пресс-конференцию. По сложившейся традиции, ее отдают на откуп юным журналистам, это ведь все ради детей. Кстати, в этом году звездным гостем Барнаула стал ведущий «Делового утра НТВ» Максим Привалов. По его словам, он буквально с трапа самолета окунулся в атмосферу добродушия.

- Я впервые в Барнауле и на Алтае в целом. Да, я поражен холодом, но и красотой тоже. Это действительно очень красивая и добрая земля. Здесь очень добрые люди. Как только мы спустились с самолета, сразу же почувствовали заботу, тепло, доверие, так, будто мы часто к вам приезжаем, так, как будто вернулись домой, - признается ведущий. – Даже сейчас, когда я сюда зашел, на входе спросил: «Где я могу повесить пальто?». Мне ответили: «Да прям тут, в гардеробе». А там ведь никого нет, никто не следит и не выдает номерки. На что мне сказали: «А зачем? У нас все друг другу доверяют». Я понял, что здесь открытые, добрые и чудесные люди.

Главный Дед Мороз страны тоже получил немало интересных вопросов. В частности, его спрашивали и о родственных отношениях со Снегурочкой, и о том, где его супруга. Также юных журналистов интересовало, кем волшебник мечтал стать в детстве, какой предмет в школе у него был самый любимый и что он предпочитает на обед. Как оказалось, в юношестве будущий дедушка предпочитал уроки труда, где с радостью вырезал всякие интересные предметы из дерева, а в качестве лакомства он предпочитает шанежки с чаем.

Целый год старые-добрые друзья не виделись и им было о чем пообщаться.Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот вопрос о том, как Дед Мороз попадает в дома, чтобы оставить там подарки, ведь у него нет ключей, едва не поставил волшебника в тупик, но он из него все же выбрался.

- Я попадаю в дома не через форточку – я не вор-домушник, и не через замочную скважину – я не Гарри Гудини. Через стены! При помощи моего волшебного посоха и при помощи волшебства, - ответил Дед Мороз.

Главный Дед Мороз страны тоже получил немало интересных вопросов.Фото: Олег УКЛАДОВ

За самые интересные и оригинальные вопросы волшебник подарил подарки, да и сам не остался без сюрпризов. Ребята подготовили ему свои поделки. После общения Дед Мороз отправился по своим сказочным добрым делам. У него назначено несколько встреч с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Не пропусти!

Во вторник, 13 ноября, в Барнауле в 15.00 на площади перед ТРЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) пройдет общегородской праздник с участием обоих Дедов Морозов – российского и алтайского. Приходите и приводите с собой детей!