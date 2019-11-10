Если решетка, то только шоколадная: Марии Бутиной родные подарили на день рождения сразу два торта

Сегодня, 10 ноября, уроженке Барнаула Марии Бутиной исполнился 31 год. В конце октября Мария была освобождена из американской тюрьмы. Родные подарили ей два торта: один – за прошлый день рождения, так как тогда Мария находилась под арестом, и один – за нынешний. Не обошлось и без шутки про решетку.

Фотография с Марией и тортами опубликована на страничке именинницы в социальной сети. На одном из сладких сюрпризов написано: «Отныне, если решетка, то только шоколадная!».

- Полагаю, что комментарии излишни. Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи - за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!, - пишет девушка.

Мария после освобождения активно публикует новости из своей жизни. И, по всей видимости, многим это, действительно, интересно – у Марии почти 3,5 тыс. друзей и более 5,5 подписчиков. И это только Вконтакте.

Напомним, Мария Бутина отбывала наказание в Америке за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка отсидела почти 18 месяцев - с середины июля 2018 года по конец октября 2019 года. Ее освободили на 10 дней раньше срока.

Накануне она впервые «вышла в свет», выступив перед студентами и преподавателями родного факультета. В интервью она рассказала, почему пошла на сделку со следствием, и чем планирует заниматься в будущем.

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