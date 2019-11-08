Очки в сеточку и линзы с рынка: спасайте ваши глаза, пока не ослепли

Тревожный факт. Сегодня зрение катастрофически падает как у детей, так и взрослых. О том, как сохранить его в век гаджетов - наш разговор с Владимиром Лебедевым, главным офтальмологом Министерства здравоохранения Алтайского края, главным детским офтальмолог сибирского федерального округа, заслуженным врачом России.

- Владимир Ильич, сегодня у 60% алтайских школьников зрительные нарушения, что делать родителям, чтобы сохранить зрение ребенка?

- Первым делом нужно пройти обследование у офтальмолога. К сожалению, нередки случаи (этим часто грешат чиновники), когда перед школой родители приходят к знакомым просят поскорее написать заключение, или проверяют по таблице без полноценного обследования.… Но есть показатели, которые может выявить только специалист и после этого дать исчерпывающий прогноз. Нельзя смотреть наспех, нужно закапать глаза, посмотреть глазное дно. Это займет около часа. Цена игнорирования полноценного обследования очень высока.

- Иногда ребенок прочтет всю таблицу идеально и родители не беспокоятся.

-Да, он может увидеть на 100% расслабленным глазом, но потом приходит в школу и начинает напрягать глаза, развивается близорукость. Бывает астигматизм, врожденное искривление роговицы, бывает наследственная предрасположенность к близорукости. И, к сожалению, в итоге мы имеем печальный результат, когда школьник плохо видит уже к концу первого класса.

-И тогда ему назначаются очки?

- Иногда перед школой мы назначаем слабенькие очки некоторым детям и со стопроцентным зрением. Это нужно, чтобы зрение не падало, если глаз слабый. Есть дети, у которых опасность косоглазия - тоже очки назначаем. Кому-то после первичного осмотра помогают капельки. Есть капли, которые снимают напряжение: послабее, посильнее. Есть особо сильные, их назначают на ночь. Много различных методик для снятия напряжения.

Бывает, пациентам требуется консультация у невролога и они начинают лучше видеть после лечения у невролога. Все индивидуально.

-Как часто школьникам нужно проходить осмотр у офтальмолога?

- Лучше дважды в год. Особенно это касается тех семей, где есть проблемы с близорукостью. Бывает, у папы - минус, у мамы - плюс, а у ребенка один глаз с минусом, другой с плюсом. В каждом случае подбираются индивидуальные лечебные мероприятия, индивидуальные очки. Сегодня у нас хорошая диагностика. Чем раньше мы будем диагностировать заболевания глаз, тем качественней окажем помощь.

-Когда весь мир в гаджетах, проблема плохого зрения явно обостряется.

- Да, наш глаз не приспособлен для такой интенсивной зрительной нагрузки. Представьте, вам дают нести рюкзак, который больше вас по весу в три раза, а то и больше. Вот это то, что сейчас происходит с нагрузкой на глаза.

- Что же делать?

- Переключать внимание. Очень важно для родителей маленьких школьников - контролировать зрительный режим ребенка. 15 - 20 минут позанимался, потом - отвести взгляд от книги, от тетрадки. Позанимался, порисовал - мама должна ребёнка отвлечь, спросить, что делает, как делает, чтобы школьник перевёл взгляд. Переключение глазных мышц с «близко» на «далеко» – лучший рецепт для снятия нагрузки. Это касается и взрослых.

- Насколько важно, как стоит рабочий стол в комнате?

- Важно, чтобы сиденье было удобным, чтобы стол был хорошо освещен. Раньше существовали социально-гигиенические требования, к которым сейчас начинают возвращаться, как к хорошо забытому старому. Например, в советское время парты для первоклассников были приподняты под наклоном, и это было удобно для глаз, урок прерывался несколько раз короткой гимнастикой.

- Как можно понять, что школьник начал хуже видеть?

- Когда ребёнок наклоняет головку, щурится при взгляде в даль, к телевизору подходит близко. Иногда он может жаловаться на головную боль и головокружение. Если заметили хоть один из этих симптомов - бегом к врачу. Зрение можно потерять очень быстро.

О вредных советах

- Вопрос от наших читателей - что вы скажете про очки-сеточки, которые якобы улучшают зрение?

-Это хорошее подспорье для тех, кто продает очки-сеточки. Это чисто психосоматика. Вроде как получше – одним словом, это плацебо.

- Иногда взрослым, у которых начинается дальнозоркость, знакомые советуют подольше не одевать очки с плюсом. Мол, так быстрее зрение сядет. Правда ли это?

- Неправильный совет. Нужно работать комфортно. Если глаз начинает уставать, зачем себя насиловать.

- Здесь тоже бывает так, человек заходит на рынок, выбирает очки, в которых может читать…

- Это опасно, обязательно врач должен посмотреть. Там могут быть болячки, глаукома, к примеру, которая если не лечить может дать безвозвратную слепоту.

- Некоторые люди и линзы сами себе назначают…

- Линзы тоже нужно подбирать под контролем специалиста. Кстати, сегодня есть и лечебные линзы. К примеру, надеваются на ночь, а днем человек ходит без очков. Такие ночные линзы задерживают падение зрения.

Сохранить глаз при раке

- Тут можно только воскликнуть: «До чего наука дошла!»

- Очень много делается сегодня, благодаря современным технологиям. Раньше недоношенные дети часто слепли еще в больнице. Сейчас этих детей, весом в 400 грамм смотрим, наблюдаем, оперируем, спасая зрение.

Сегодня мы спокойно делаем операции при отслойке сетчатки внутри глаза, раньше этого не было, сегодня на ранних стадиях обнаруживаем рак глаза и сохраняем и глаз, и зрение.

-Некоторые медики жалуются на то, что с приходом медицинских стандартов не стало нужных лекарств, как у вас в больнице с этим?

- По офтальмологии все есть, слава богу. Но вот если ребенок заболел, простыл - у нас нет лекарств от простуды. Приходится заказывать их через врачебную комиссию. Это алогично.

«Любой хирург суеверный»

- Часто вижу в кабинетах врачей иконы, вот и у вас. Вы верите в божий промысел?

- Любой хирург суеверный. Идешь, думаешь операция - мелочевка, минут на пять - лучше бы не говорил… Когда ординаторы рядом стоят во время операции и начинают: «Ой, хорошо» .Я обрываю: «Без комментариев». Был случай, удалили сосудистую опухоль . Ординатор восхитился : «Как красиво, даже не закровило!». И тут же как закровило, непонятно откуда. Кое-как остановил кровь…»

Когда я начинал оперировать, опытные врачи мне сказали: «Лучше молчи». Когда спрашивают как операция, отвечаю: «Слава богу». Никогда «отлично» не говорю. Надо прикусывать язык.

Мы не знаем, кто такой человек, какова его сущность. Мы не властны ни над смертью, ни над жизнью. Иногда бывает синдром внезапной смерти, а бывает, человек мог 100 раз умереть, а живет, опровергая все неблагоприятные прогнозы.

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