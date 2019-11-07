2019-11-07T11:14:08+03:00
Дом. Семья

Щенок чуть не погиб от кровопотери: кот проткнул ему когтем язык

Ветеринары несколько дней боролись за жизнь животного
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Марина АртюховаФото: Марина Артюхова
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В Барнауле обычные игры кота и щенка породы хаски чуть не закончились трагедией. Как рассказала «Комсомолке» хозяйка животных Марина, кот проткнул своим когтем язык собаки. Потерпевшая потеряла немало крови, спасти её помогали ветеринары.

Жительница Барнаула рассказала, что пушистые товарищи Ева и Джерри и раньше играли. Все было обычно, только в этот раз игры животных проходили под диваном. По всей видимости, в один момент черный матерый кот Джерри с цепью на шее решил окончательно устранить маленькую соперницу Еву, совсем щенка, и нанес точечный удар в … язык. Избежать кровопролития не удалось.

Рана оказалась очень глубокой. И хозяйка решила обратиться к опытным специалистам.

- Собака истекала кровью. Обратились в ветклинику на Попова. Доктор, с его слов, работает там около шести лет. В первый день нам поставили две капельницы, кровь так и не остановилась. К утру собаку уже шатало, признаюсь, были готовы к самому худшему, - рассказала женщина.

Марина предложила врачу прижечь рану, чтобы остановить кровотечение, однако тот ответил отказом, мол: «Смысла нет, корочка отвалится и кровотечение откроется». Кроме того, по словам хозяйки Евы, в клинике наблюдалась полная антисанитария. В доказательство к посту в социальной сети она прикрепила фотографию уличного входа в организацию. С первого взгляда сложно представить, что внутри расположена медицинская клиника.

Так как собаке не становилось лучше, Марина отвела её в другую клинику. Там «грамотно и профессионально прижгли рану». Это спасло собаку. Но от прошлого учреждения негативные воспоминания еще остались.

- Хочется верить, что доктор делал все, что нужно, чтобы спасти нашу любимицу. Но почему-то мысли совершенно другие. Мы привыкли верить людям в белых халатах, и этим пользуются недобросовестные врачи, независимо от того человек или животное просит о помощи. Надеюсь, что кому-то эта информация окажется полезной! - подчеркнула собеседница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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