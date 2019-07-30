Не разлей вода: шесть невероятных историй дружбы между животными

30 июля празднуется Международный день дружбы. Не секрет, что друзьями порой становятся люди, абсолютно отличающиеся друг от друга, ведь не зря говорят, что противоположности притягиваются. Невероятные истории отношений случаются и в животном мире.

Кошка и собака

Людям, правда, есть чему поучиться у животных. Так, в селе Краснощеково Алтайского края, где проживала одна из моих собеседниц, собака по имени Бимка подружилась с кошкой Люсей. А настоящие друзья, конечно, не оставляют друг друга в беде.

«Как-то раз на Бимку напали дворовые собаки. Они бы её разорвали, если б не Люська. Та услышала зов о помощи и ринулась в бой: прыгнула на собак и начала их царапать. В итоге, дворняги испугались и убежали», - рассказывает Светлана.

Кошка с собакойФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Теленок и ягненок

А другой жительнице краевой столицы вспомнилась невероятно печальная история. По словам Марины, в одной из деревень региона друзьями до последнего вздоха стали теленок и ягненок.

«Они вместе гуляли, грелись на солнышке. Выйдут во двор: один травку щиплет, а ягненок вокруг него круги нарезает, скачет. Но однажды теленок умер. Пока его тельце лежало во дворе дома, ягненок рядом горевал, не отходил от друга. Через некоторое время и его нашли мертвым», - рассказала Марина.

Лебедь и гусь

Немало удивительных случаев дружбы происходило и в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».

«Самый наглядный пример – лебедь Жорик и гусь Гоша. Когда лебедь попал к нам в зоопарк, мы с ним стали разговаривать, вместе отпугивать пеликанов, которые его обижали. И когда я заходил к Жорику, он постоянно размахивал крыльями. Это даже попало на видео, которое показали по Первому каналу. Однажды вечером пришла женщина и рассказала, что они закололи всех гусей, а одного не смогли, так как привязались. И мы забрали его себе, а поселили вместе с лебедем. И Гоша нашел для себя друга – лебедя Жорика. Когда я захожу в вольер, он щипает меня за ноги, за руки, и делает все, чтобы я не подходил к его другу. Он его защищает от других лебедей, пеликанов, и всегда ходит рядом с ним», - рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

Тигрица и медведь

Багира и Жорик приехали в зоопарк совсем маленькими. На прогулки они ходили вместе, но когда пришла пора разъезжаться по разным вольерам в силу возраста – животные стали скучать друг без друга. Иногда им разрешали проводить время вместе.

«Было удивительно, когда Багира начинала издавать какие-то звуки, Жорик запрыгивал повыше и сразу начинал смотреть, где его подруга. То есть звери умеют дружить, ценят дружбу, и она остается с ними на очень долгое время», - подчеркнул Сергей Викторович.

Лосиха и лама

Как и люди, беременным животным в непростой период требуется поддержка. А кто сказал, что женской дружбы не бывает? Животные в «Лесной сказке» доказали обратное.

«У нас в этом году лосиха принесла лосенка. А лама до сих пор ходит беременная. Но когда они вместе носили малышей, они будто разговаривали, поддерживали друга друга. И когда лосиха родила лосенка, к ней подошла лама, и вот вы не поверите, они вместе начали облизывать лосенка. Лось, который рядом был, даже не возмущался. Он не подпускает к лосихе животных мужского пола, а ламу подпустил. Сейчас подруги ходят наблюдают за лосенком, и я уверен, когда у ламы родится ребенок, то мы увидим то же самое», - отметил директор зоопарка.

Кошка и… кошка

Другая история может показаться на первый взгляд весьма обычной – дружба двух кошек. Казалось бы, что животным одного вида в привычку держаться вместе, но когда жительница Барнаула Анна принесла в дом маленький комочек шерсти, её четырехлетняя кошка Венди начала шипеть и кидаться на непрошенного гостя. Лишь спустя четыре дня она решилась выбраться из-под кровати и обнюхала котенка.

К слову, Анна подобрала кошечку на улице, где за два месяца своей жизни маленькая Сима пережила немало неприятностей и заработала кучу заболеваний. Многие давали неутешительный прогноз: не выживет, не бери домой. Однако старшая кошка Венди вскоре полюбила невероятно активного и прожорливого от голодной жизни детеныша. Она её вылизывала, наказывала, если та начинала играть в любимую игру котят «тыгыдык по дому», и учила своим светским привычкам. В итоге, Сима выросла активным, слегка невоспитанным, но милым, любимым и любящим котенком. Сейчас, глядя на эту парочку, можно смело сказать: «Дружба – не разлей вода».

Венди и СимаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

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