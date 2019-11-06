Путину рассказали об алтайской школе, где некому учить детей

Красноярский прозаик и публицист Борис Екимов рассказал Владимиру Путину о ситуации с временным закрытием школы в алтайском селе Большая Тихая. 5 ноября на заседании Госсовета он сообщил главе государства, что недавно оттуда уволилась учительница, и теперь дети вынуждены ездить в интернат. В ответ Путин сказал, что подобные проблемы относятся к компетенции муниципалитетов.

- Какая-то деревня совсем глухая, в которой нет даже ни телефона, ничего. И не нашли автобуса, который бы ежедневно подвозил их в школу соседнюю. Понятно, что это такое – оторвать от родителей, семилетнего послать. Два человека так и остались дома, не пустили их родители в семь лет. Кто их научит?, - обратился к президенту писатель.

В ответ Владимир Путин заявил, по Конституции РФ муниципальный уровень власти отделен от государства.

- Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и такую норму заложили в основной закон страны, - утверждает президент.

Первичный уровень образования на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального, считает Путин.

- Как правило, и денег не хватает ни на то, ни на другое, ни на третье. Или, может быть, и хватает, но тратят на другие цели, - констатировал глава государства.

Путин добавил, что в вопросах, касающихся школ, муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что муниципалитеты не брошены один на один со своими проблемами, но малокомплектные школы не могут конкурировать со средними по качеству образования.

- С 1 сентября в крае изменили систему оплаты труда - теперь учительские зарплаты не зависят от количества учеников в классе. В большетихинской, например, учителю готовы платить больше двадцати тысяч - зарплата выросла почти на 8 тысяч рублей. Мы за то, чтобы в каждом селе была школа и дети учились рядом с домом. Но исходя из социально-экономической ситуации и имеющихся ресурсов не всегда это возможно, - сказал он на сайте краевого минобра.

Напомним, в селе Большая Тихая Солонешенского района временно закрыли начальную школу из-за отсутствия учителя. Детей возят учиться в соседнее село Карпово. Многим ребятам всю учебную неделю приходится жить в интернате, и далеко не всех родителей устраивает такое положение вещей. Люди не понимают, почему нельзя возить детей каждый день туда и обратно, ведь расстояние между селами составляет не больше 15 км.

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