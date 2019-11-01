Первоклассники сидят дома. Что происходит с обучением детей в алтайском селе Большая Тихая

В конце октября СМИ страны раструбили новость о том, что в селе Большая Тихая Солонешенского района дети не учатся из-за отсутствия в школе учителя. В краевом министерстве образования поспешили опровергнуть этот факт, заявив, что детей возят в школу в соседнее село. «Комсомолка» решила разобраться в ситуации и узнать, что на самом деле происходит в забытом богом уголке.

Школа ждет специалиста

Школа в Большой Тихой когда-то была 9-леткой, но детей стало мало, и ее перевели в статус начальной. Как рассказал заместитель председателя Солонешенского районного совета депутатов Иван Брия, в одном здании с учебным заведением сейчас располагается местный клуб.

По его словам, в прошлом году в школе работала учительница, которая преподавала основные предметы и немецкий язык. Ради того, чтобы дети учились, депутат посодействовал в вопросе ремонта школы. На здании заменили крышу, провели внутреннюю отделку, «пробили» воду – в Большой Тихой с этим сложно, приходится бурить глубокие скважины. Также отремонтировали дом для учителя. На работы потратили более полумиллиона рублей, деньги выделили местные предприниматели. Но в этом учебном году школу временно закрыли.

– Учительница уехала на ПМЖ в Германию, нового специалиста не нашли. Ближайшая школа находится в селе Карпово, это 20 минут езды, но дорога грунтовая, да еще и с горным перевалом. Поэтому местный комитет по образованию решил поселить детей в сельском доме-интернате на время учебы, – рассказал депутат.

Дом для учителя в Большой Тихой (левая половина). Фото: Иван Фомин

Пустующую школу сейчас подтапливают, консервировать здание не собираются. В любой момент оно готово принять учеников. Поддерживают и учительский дом – если найдется специалист, ему предоставят жилье. Но в село пока никто не рвется.

«Острой необходимости нет»

В краевом минобре дали официальный комментарий по ситуации. Из него следует, что в селе Большая Тихая живет 78 человек. Начальная школа является филиалом «Тумановской СОШ», за ней закреплены четыре ребенка и один учащийся на дому. «Все дети ездят учиться в Карповскую СОШ. Время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус. Подвоз – временная мера, согласованная с родителями. Детей, не получающих образования, в крае нет, всем созданы условия для его получения», – сообщили в министерстве.

«Детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации», – отрапортовал глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев. Однако поговорить на эту тему поподробнее с «Комсомолкой» у него, к сожалению, не нашлось времени.

Председатель комитета по образованию Солонешенского района Надежда Шередеко сообщила, что поиск учителя ведется, но «острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы».

Большетихинская начальная школа. Фото: Иван Фомин

«Нет денег на бензин»

А вот жители Большой Тихой привели другие цифры относительно количества учеников. По их словам, в селе 11 детей школьного возраста, из них восемь должны учиться в начальной школе. Один ребенок находится на надомном обучении, к нему приезжает учитель. «КП-Барнаул» связалась с мамой этого ученика, Жанной Чепрасовой, которая рассказала, что сельчане, несмотря на красивую картинку от властей, крайне недовольны сложившейся ситуацией:

– Людям обещали совсем другое. Изначально все родители согласились на автобус, потому что в комитете по образованию сказали, что возить будут каждый день: утром в школу, вечером домой. А потом приехали к нам 1 сентября и поставили перед фактом, что детей нужно отправить в интернат. Мол, средств на бензин нет. Люди, конечно, возмущались. Две семьи, у которых дети уже могут идти в 1 класс, сразу же отказались от этого предложения. То есть, у нас два ребенка школьного возраста не учатся вообще. Еще один первоклассник живет в Карпово у родни. Остальные согласились на интернат.

Ребенок Жанны, хоть и получает образование дома, тоже пострадал от сложившейся ситуации. Когда в селе был учитель, он занимался по 1,5-2 часа каждый день (его норма – 8 учебных часов). Сейчас педагог к нему приезжает дважды в неделю – чаще просто не может. Из-за этого разовая учебная нагрузка увеличилась, и ребенок, по мнению мамы, хуже усваивает учебный материал, чем раньше.

– К самому учителю у меня никаких претензий нет, это прекрасный специалист. Но разорваться она не может. Однажды педагог не смогла посетить моего ребенка – позвонила и сказала, что бензина нет, не на чем ехать, – отметила Жанна Чепрасова.

В Большой Тихой. Фото: Иван Фомин

«Езжайте отсюда»

На просьбы родителей учеников начальной школы найти специалиста в Большую Тихую районные власти отвечали, что специалистов нет. Им даже предлагали найти учителя самостоятельно. А еще в качестве варианта решения проблемы заявили: «Езжайте отсюда, тут делать нечего». Тогда люди написали жалобы депутатам АКЗС и губернатору, а потом обратились в СМИ.

После поднявшейся волны возмущения в Солонешенский район выехали специалисты из краевого минобразования с проверкой. Они были в Карпово и Солонешном 30 октября – об этом «Комсомолке» сообщили в районном комитете по образованию. По предварительной информации, пока проблему хотят решать путем поиска педагога в Большетихинскую начальную школу. Но это поможет не всем родителям.

Дети Татьяны Шелеповой учатся в 8 и 9 классах. Но в интернат в Карпово жительница Большой Тихой их отправлять не хочет категорически: говорит, там за ними не так хорошо смотрят, как это делают родители, да и условия проживания спартанские.

– И холодно там бывает, и сыро. Однажды, я слышала, чьи-то дети вырвались из-под контроля и в свободное время где-то выпивали. Да и вряд ли с ними там уроками занимаются так, как я со своими ребятишками. Зачем мне идти на такой риск? Поэтому мои дети учатся в Солонешном. Мы снимаем там квартиру и живем в ней с понедельника по субботу, а на выходные едем домой, – рассказала Татьяна.

У семьи Шелеповых есть подсобное хозяйство: пасека, корова, мелкий скот. За всеми нужно ухаживать. Делать это приходится главе семьи. В течение недели он мотается домой на своей машине, преодолевая два перевала. И хотя расстояние от Большой Тихой до Солонешного всего 40 км, асфальт есть только на 15 км. В результате на дорогу туда-обратно тратится по 2-3 часа. В год семья отдает около 50 тыс. рублей на бензин.

Школьный маршрут в Солонешенском районе. Фото: Иван Фомин

Идеальным решением для семьи Шелеповых и других родителей было бы введение школьного маршрута на постоянной основе – как договаривались изначально. Родители сомневаются, что стоимость бензина для школьной маршрутки, которая будет ездить по 14 км туда-обратно каждый день, выше стоимости содержания их детей в интернате.

Стаж не имеет значения

В Большой Тихой живут 9 детей дошкольного возраста – учить будет кого. И если педагог не найдется, то есть риск, что не посещающих школу ребят в селе станет больше. Кстати, те два «первоклассника», которых в этом году не отправили в школу, по достижению 8-летнего возраста будут обязаны туда пойти, это закреплено в законе об образовании. Куда будут пристраивать их родители – большой вопрос.

По данным краевого министерства образования, с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2019 года заработная плата педагога в школе села Большая Тихая увеличится в сравнении с 2018 годом на 50%. Но даже на этих условиях учителя из села Карпово почему-то не согласились там работать.

Кандидаты на вакансию могут обращаться в районный комитет по образованию по телефону 8 (38594) 22-4-46. Требования – наличие диплома о высшем, среднем или дополнительном профессиональном образовании по направлению «Образование и педагогика». Стаж работы не имеет значения. Зарплата – от 13 до 25 тыс. рублей. Вакансию уже включили в банк данных программы «Земский учитель».

Также у министерства работает «горячая линия» по актуальным вопросам в сфере образования: 8 (3852) 29-86-93.

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